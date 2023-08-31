Турция ищет партнеров для истребителя KAAN из-за экономических сложностей, — СМИ

Экономика Турции имеет высокую инфляцию и долги. В частности в этом году надо потратить 250 млрд долларов на выплаты. Поэтому Анкара уже ищет партнеров, которые бы разделили финансовое бремя.

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Турецкая экономика переживает высокую инфляцию, что по мнению аналитиков может вызвать проблемы с программой создания истребителя 5 поколения TF-X. Об этом сообщает Defense News.

В марте 2023 года внешний долг Турции вырос до почти 476 млрд долларов. При этом в течение следующего года надо погасить долги на сумму до 250 млрд долларов. Поэтому оборонный аналитик Озгур Экси считает, что программу TF-X неизбежно будут ждать трудности.

"Программа TF-X неизбежно столкнется с финансовыми трудностями из-за экономической ситуации в стране", — сказал Озгур Экси.

Поэтому Анкара активно ищет иностранных партнеров, которые могли бы уменьшить финансовое бремя на программу. В частности 14 августа Министр обороны Турции Ясар Гюлер заявил, что Пакистан собирается присоединиться к разработке. Также подписано соглашение с Азербайджаном. Баку сейчас подписал протокол по изучению участия в программе TF-X.

На запрос журналистов в Пакистане не стали сообщать о том, присоединились ли они к программе.

"Богатый углеводородами Азербайджан имеет деньги. Пакистан не может передать технологических ноу-хау. После того как KAAN будет испытан в боевых условиях, KAAN может стать вариантом для стран, которые не имеют доступа к истребителям западного производства", — говорит Экси.

Между тем 27 декабря ожидается, что турецкий истребитель совершит первый полет к столетию Турецкой республики. Первые 20 самолетов должны поступить на вооружение в 2028 году. Стоимость единицы будет составлять 100 млн.

Напомним, в конце мая поступила информация о том, что украинское предприятие "Ивченко-Прогресс" участвует в турецком тендере на разработку реактивного двигателя для истребителя KAAN (или как еще называют TF-X).

2 мая турецкий истребитель 5 поколения получил официальное название KAAN.