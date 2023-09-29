Розробка триває: в Британії випробували катапультування крісла турецького винищувача KAAN

Туреччина планує виробити впродовж наступних трьох років 3 прототипи винищувача KAAN. Розробники кажуть, що всі роботи йдуть згідно з календарем.

Related video

Турецький винищувач 5 покоління KAAN продовжує розроблятись. В Сполученому Королівстві провели перше випробування катапультування крісла. Про це повідомляє турецькомовне оборонне видання Savunma Sanayi.

Підприємство TAI відправила в Англію передню частину винищувача KAAN для випробування катапультування крісла. Генеральний директор TUSAŞ Темель Котіл також додає, що розробка турецького винищувача триває згідно з планом. Катапультне крісло купується в Англії, де його і протестують.

"Ми зробили попередню частину KAAN і відправили її туди (в Англію) для використання в тестах. Перший запуск зроблено, другий запуск буде здійснений. Так, не дай Боже, якщо під час польоту щось піде не так, то наш пілот буде врятований", — заявив Котіл.

План розробки турецького винищувача KAAN

Розробка турецького літака відбувається у декілька фаз. Початкові умови, які називаються Т0, були виконані у 2018 році. З 2018 по 2022 роки були зроблені попередні проєкти роботи KAAN.

Фаза 2 триває з 2022 по 2029 роки. За цей час відбудеться детальне проєктування та кваліфікація KAAN. У 2023 році літак вже вийшов з ангара й до кінця року буде здійснено перший політ. До 2026 року Туреччина планує побудувати 3 прототипи. Також до 2028 року буде виготовлено 10 винищувачів KAAN у варіанті Block 1. Паралельно триватимуть роботи над модифікацією Block 10.

Фаза 3 розпочнеться у період з 2030 по 2040 роки. Вона передбачає серійне виробництво літаків та розробку нових модернізацій літака.

Нагадаємо, 31 серпня ЗМІ писали, що Туреччина шукає партнерів для розробки KAAN через економічні складнощі.

26 липня стало відомо, що Турецький винищувач KAAN отримає вітчизняний двигун у 2028 році.