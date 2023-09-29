Разработка продолжается: в Британии испытали кресло-катапульту турецкого истребителя KAAN

Турция планирует произвести в течение следующих трех лет 3 прототипа истребителя KAAN. Разработчики говорят, что все работы идут согласно календарю.

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Турецкий истребитель 5 поколения KAAN продолжает разрабатываться. В Соединенном Королевстве провели первое испытание катапультирования кресла. Об этом сообщает турецкоязычное оборонное издание Savunma Sanayi.

Предприятие TAI отправило в Англию переднюю часть истребителя KAAN для испытания катапультируемого кресла. Генеральный директор TUSAŞ Темель Котил также добавляет, что разработка турецкого истребителя продолжается согласно плану. Катапультное кресло приобретается в Англии, где его и протестируют.

"Мы сделали предварительную часть KAAN и отправили ее туда (в Англию) для использования в тестах. Первый запуск сделан, второй запуск будет осуществлен. Да, не дай Бог, если во время полета что-то пойдет не так, то наш пилот будет спасен", — заявил Котил.

План разработки турецкого истребителя KAAN

Разработка турецкого самолета происходит в несколько фаз. Начальные условия, которые называются Т0, были выполнены в 2018 году. С 2018 по 2022 годы были сделаны предварительные проектные работы KAAN.

Фаза 2 длится с 2022 по 2029 годы. За это время состоится детальное проектирование и квалификация KAAN. В 2023 году самолет уже вышел из ангара и до конца года будет осуществлен первый полет. До 2026 года Турция планирует построить 3 прототипа. Также до 2028 года будет изготовлено 10 истребителей KAAN в варианте Block 1. Параллельно будут продолжаться работы над модификацией Block 10.

Фаза 3 начнется в период с 2030 по 2040 годы. Она предусматривает серийное производство самолетов и разработку новых модернизаций самолета.

Напомним, 31 августа СМИ писали, что Турция ищет партнеров для разработки KAAN из-за экономических сложностей.

26 июля стало известно, что Турецкий истребитель KAAN получит отечественный двигатель в 2028 году.