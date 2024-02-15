Украина планирует приобрести турецкие истребители 5 поколения KAAN, — посол Боднар

По словам Василия Боднара, Украина также участвует в разработке двигателя для турецкого истребителя.

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Посол Украины в Анкаре Василий Боднар рассказал, что Украина планирует в перспективе закупить турецкие истребители KAAN 5 поколения. Об этом он сказал в эфире телеканала CNN Türk.

По словам посла, украинские инженеры работают в программе создания двигателя для турецкого истребителя KAAN.

"Украинские специалисты работают в рамках проекта по созданию двигателя для турецкого национального боевого самолета Kaan. Это не новая история. У нас есть несколько опытных компаний по разработке двигателей", — рассказал Боднар.

Также он добавил, что турецкий национальный истребитель может составить конкуренцию американским F-35 и F-22. Но стоит отметить, что F-22 Raptor Соединенные Штаты не продают на экспорт.

"Украина также приобретет KAAN. И мы не ограничимся их покупкой, мы будем их использовать, и знаем, где это будем делать", — подчеркнул Боднар.

КААН

Турецкий проект национального боевого самолета начался в 2017 году. Одна из причин — США исключили Турцию из программы F-35 из-за приобретения российских средств ПВО С-400. В ближайшее время в Турции планируют провести первый полет на KAAN. Серийное производство самолетов должно начаться в 2028 году.

Первые серийные самолеты будут иметь характеристики истребителя 4++ поколения, но в дальнейшем его авионику и оборудование обновят, чтобы он соответствовал характеристикам самолетов 5 поколения.

Напомним, в августе 2023 года СМИ писали, что Турция ищет партнеров для истребителя KAAN из-за экономических сложностей.

29 сентября в Британии испытали катапультирование кресла на истребитель TF-X он же KAAN.