Турция тестирует новые глиссадные бомбы TOLUN GPS/INS: что известно о боеприпасе (видео)
Боеприпас может запускаться с воздушной платформы с помощью интеллектуальной пусковой системы SADAK-4T Salan. Дальность поражения авиабомбы может достигать 55 км.
Ведущая оборонная компания Турции, Aselsan, недавно завершила успешные испытания своей последней новинки — управляемого боеприпаса TOLUN GPS/INS, размещенного на интеллектуальной пневматической четырехместной стойке (SADAK-4T). Об этом 29 февраля сообщил глава оборонной промышленности страны Халук Гергюн.
С истребителя F-16, оснащенного пусковой платформой SADAK-4T, были запущены четыре высокоточные глиссадные бомбы TOLUN, которые точно поразили четыре различные цели.
Удары были нанесены с расстояния 30 км, что демонстрирует расширенные возможности Турции по использованию своих ВВС для нанесения точных и скрытых авиаударов по целям потенциального противника.
"Мы успешно испытали потенциал увеличения силы, который мы предоставим нашим ВВС с помощью боеприпасов TOLUN, выпущенных по многочисленным целям из системы запуска SADAK-4T", — говорится в сообщении.
По словам инженеров Aselsan, интеграция SADAK-4T и TOLUN позволяет одному боевому самолету одновременно поражать до восьми различных целей, что еще больше повышает эффективность воздушных сил Турции.
Что известно о турецкой авиабомбе
Глиссадная бомба TOLUN представляет собой комплексный управляемый полнофункциональный боеприпас GPS/INS, который может запускаться с воздушной платформы с помощью интеллектуальной пусковой системы SADAK-4T Salan, разработанной для повышения оперативных возможностей и поражения нескольких целей за один вылет.
Миниатюрная бомба, дальность действия которой при благоприятных условиях составляет около 100 км, является эквивалентом бомбы МК-81 и имеет вес около 113 кг.
Боеприпас способен пробивать железобетонные цели толщиной 1 метр благодаря высокой точности попадания и специальной конструкции носовой части, что делает его эффективным для поражения стратегических целей в различных боевых сценариях. При этом разработчики утверждают, что дальность авиабомбы достигает 55 км.
Напомним, турецкий национальный боевой самолет KAAN, который был разработан Turkish Aerospace Industries, 21 февраля впервые поднялся в небо. Ожидается, что первый самолет поступит в строй Воздушных сил Турции в 2028 году.