Сбивали дрон: пуля попала в квартиру в Кременчуге, — соцсети (фото)

На опубликованных кадрах заметно, что одна из пуль попала сквозь балкон и стекло в помещение.

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В городе Кременчуг Полтавской области пуля, которая вероятно была выпущена из пулемета во время работы ПВО, попала на балкон одной из квартир многоэтажки. Соответствующие фото были размещены на одном из местных пабликов в Telegram.

В группе пишут, что во время работы противовоздушной обороны украинские защитники пытались сбить вражеский беспилотник.

Пуля прострелила балкон (фото: h_kremenchug/Telegram)

Последствия попадания пули (фото: h_kremenchug/Telegram)

Разбитое стекло после пролета пули (фото: h_kremenchug/Telegram)

"В балкон квартиры многоэтажки прилетела пуля. К счастью никто не пострадал", — говорится в сообщении паблика.

Там напоминают о том, что во время тревоги стоит быть в укрытии, а "не втыкать у окна".

Ранее сообщалось, что в ночь на 13 января ВС РФ запустили по Украине более 100 дронов. Силы ПВО сбили 78 беспилотников в пределах 12 областей. Кроме "Шахедов" Россия использовала во время атаки БПЛА-имитаторы.

Также стало известно, как сова сбила российский дрон в Донецкой области. На опубликованном видео птица сталкивается с, как утверждают журналисты, российским квадрокоптером DJI Mavic.