Збивали дрон: куля влучила в квартиру в Кременчуці, — соцмережі (фото)
На опублікованих кадрах помітно, що одна з куль потрапила крізь балкон та скло у приміщення.
В місті Кременчук Полтавської області куля, яку ймовірно було випущено з кулемета під час роботи ППО, влучила на балкон однієї з квартир багатоповерхівки. Відповідні фото були розміщені на одному з місцевих пабліків у Telegram.
В групі пишуть, що під час роботи протиповітряної оборони українські захисники намагалися збити ворожий безпілотник.
"В балкон квартири багатоповерхівки прилетіла куля. На щастя ніхто не постраждав", — йдеться у повідомленні пабліка.
Там нагадують про те, що під час тривоги варто бути в укритті, а "не втикати біля вікна".
Раніше повідомлялося, що вночі проти 13 січня ЗС РФ запустили по Україні понад 100 дронів. Сили ППО збили 78 безпілотників в межах 12 областей. Окрім "Шахедів" Росія використала під час атаки БПЛА-імітатори.
Також стало відомо, як сова збила російський дрон у Донецькій області. На опублікованому відео птах стикається з, як стверджують журналісти, російським квадрокоптером DJI Mavic.