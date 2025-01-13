Збивали дрон: куля влучила в квартиру в Кременчуці, — соцмережі (фото)

На опублікованих кадрах помітно, що одна з куль потрапила крізь балкон та скло у приміщення.

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В місті Кременчук Полтавської області куля, яку ймовірно було випущено з кулемета під час роботи ППО, влучила на балкон однієї з квартир багатоповерхівки. Відповідні фото були розміщені на одному з місцевих пабліків у Telegram.

В групі пишуть, що під час роботи протиповітряної оборони українські захисники намагалися збити ворожий безпілотник.

Куля прострелила балкон (фото: h_kremenchug/Telegram)

Наслідки влучання кулі (фото: h_kremenchug/Telegram)

Розбите скло після прольоту кулі (фото: h_kremenchug/Telegram)

"В балкон квартири багатоповерхівки прилетіла куля. На щастя ніхто не постраждав", — йдеться у повідомленні пабліка.

Там нагадують про те, що під час тривоги варто бути в укритті, а "не втикати біля вікна".

Раніше повідомлялося, що вночі проти 13 січня ЗС РФ запустили по Україні понад 100 дронів. Сили ППО збили 78 безпілотників в межах 12 областей. Окрім "Шахедів" Росія використала під час атаки БПЛА-імітатори.

Також стало відомо, як сова збила російський дрон у Донецькій області. На опублікованому відео птах стикається з, як стверджують журналісти, російським квадрокоптером DJI Mavic.