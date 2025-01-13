На опублікованому відео птах стикається з, як стверджують журналісти, російським квадрокоптером DJI Mavic.

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Сова збила російський дрон у Донецькій області. Відео опублікував журналіст Юрій Бутусов у Telegram-каналі.

Сова збила ймовірний російський дрон

"Сова "зовнішньої розвідки" збиває мавік ЗС РФ у небі над Донецькою областю", — написав автор публікації.

Наступ російських військ на Донбасі

За даними DeepState, війська РФ дедалі ближче підходять до Покровська, просунулися у 8 населених пунктах Донецької області. Армія Росії просувається в Часовому Яру і Торецьку, але найбільш напружене становище спостерігається на Покровському напрямку, зазначають аналітики. За даними українського Генштабу, росіяни 50 разів намагалися прорвати оборону Сил оборони України.

Нагадаємо, що російські війська запустили по Україні понад 100 дронів 13 листопада. Сили ППО збили 78 дронів у 12 областях. Крім "шахедів", ЗС РФ застосовували під час атаки безпілотники-імітатори.

Раніше повідомлялося, як бронемашина "Козак" рятує морпіхів на передовій. Бронеавтомобіль "Козак-5" став незамінним помічником українських морпіхів на Покровському напрямку, який вважається однією з ключових ділянок протистояння.