"Без нього на фронті ніяк": як бронемашина "Козак" рятує морпіхів на передовій (фото)

Український бронеавтомобіль "Козак-5" став незамінним помічником морських піхотинців на Покровському напрямку — одній із ключових ділянок протистояння.

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На Покровському напрямку, де бойові дії досягають максимальної інтенсивності, 38-та окрема бригада морської піхоти ВМС ЗСУ продовжує успішно виконувати завдання, стримуючи переважаючі сили противника. У цьому їм допомагають новітні бронемашини українського виробництва "Козак-5", які стали фактично незамінними на полі бою. Про це в інтерв'ю АрміяInform розповів командир роти морпіхів із позивним "Борзий".

На лінії бойового зіткнення кожна деталь має значення: мобільність, злагодженість і надійність техніки можуть стати вирішальними факторами для виконання бойових завдань. У цьому плані бронеавтомобілі "Козак" зарекомендували себе як техніка, "без якої зараз на фронті ніяк".

Покровський напрямок: складна ділянка фронту

За словами командира, Покровський напрямок — одна з ключових точок протистояння. Росіяни намагаються взяти місто "в кліщі", наступаючи з флангів і плануючи вийти на лінію Покровськ — Костянтинівка — Часів Яр. Цілі ворога також включають просування до адміністративного кордону Дніпропетровської області. Однак ці плани залишаються нездійсненними завдяки стійкості та майстерності українських морпіхів.

Противник використовує тактику постійних штурмових атак дрібними групами, які масово знищуються ще в "сірій зоні". Однак тиск противника вимагає оперативності та мобільності від ЗСУ, що й забезпечує "Козак-5".

"Звісно, близько до позицій, ми не можемо під’їхати. Росіяни використовують розвідувальні БПЛА та FPV-дрони. Тому їхати на сам "передок" — це стати легкою здобиччю для окупантів і самогубство. Ніхто так зараз не воює, нам цінне кожне життя побратимів, на відміну від ворога", — сказав "Борзий".

Український боєць розповів про бойове застосування броньовика "Козак"

Машина виконує широкий спектр завдань:

вогнева підтримка;

доставка десанту на позиції;

евакуація поранених;

транспортування боєкомплекту.

Броньовик "Козак" — незамінний помічник українських морпіхів

"Козак" у бойових умовах

Броньовик створено на шасі Ford F-550 з американським двигуном потужністю 440 кінських сил. Броньовик має високу мобільність: максимальна швидкість — до 120 км/год, а запас ходу досягає 1000 км. Броня українського виробництва успішно витримує попадання осколків від мінометного вогню.

Десантне відділення вміщує до 8 осіб, а на капсульній кабіні встановлено великокаліберний кулемет НСВТ ("Утьос") калібру 12,7 мм, що робить машину ефективною для придушення противника під час виконання бойових завдань.

Один із нещодавніх епізодів підтвердив надійність бронемашини: після мінометного обстрілу уламки лише злегка пошкодили кабіну та скло, але екіпаж і десант залишилися неушкодженими. Такі характеристики підкреслюють якість української броні та конструкцію, розраховану на суворі умови війни.

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