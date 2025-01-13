"Без него на фронте никак": как бронемашина "Козак" спасает морпехов на передовой (фото)

Украинский бронеавтомобиль "Козак-5" стал незаменим помощником морских пехотинцев на Покровском направлении — одним из ключевых участков противостояния.

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На Покровском направлении, где боевые действия достигают максимальной интенсивности, 38-я отдельная бригада морской пехоты ВМС ВСУ продолжает успешно выполнять задачи, сдерживая превосходящие силы противника. В этом им помогают новейшие бронемашины украинского производства "Козак-5", которые стали фактически незаменимыми на поле боя. Об этом в интервью АрміяInform рассказал командир роты морпехов с позывным "Борзый".

На линии боевого соприкосновения каждая деталь имеет значение: мобильность, слаженность и надежность техники могут стать решающими факторами для выполнения боевых задач. В этом плане бронеавтомобили "Казак" зарекомендовали себя как техника, "без которой сейчас на фронте никак".

Покровское направление: сложный участок фронта

По словам командира, Покровское направление — одна из ключевых точек противостояния. Россияне пытаются взять город "в клещи", наступая с флангов и планируя выйти на линию Покровск – Константиновка – Часов Яр. Цели врага также включают продвижение к административной границе Днепропетровской области. Однако эти планы остаются неосуществимыми благодаря стойкости и мастерству украинских морпехов.

Противник использует тактику постоянных штурмовых атак мелкими группами, которые массово уничтожаются еще в "серой зоне". Однако давление противника требует оперативности и мобильности от ВСУ, что и обеспечивает "Козак-5".

"Конечно, близко к позициям, мы не можем подъехать. Россияне используют разведывательные БПЛА и FPV-дроны. Поэтому ехать на сам "передок" — это стать легкой добычей для оккупантов и самоубийство. Никто так сейчас не воюет, нам ценна каждая жизнь собратьев, в отличие от врага", — сказал "Борзый".

Украинский боец рассказал о боевом применении броневика "Козак"

Машина выполняет широкий спектр задач:

огневая поддержка;

доставка десанта на позиции;

эвакуация раненых;

транспортировка боекомплекта.

Броневик "Козак" — незаменимый помощник украинских морпехов

"Козак" в боевых условиях

Броневик создан на шасси Ford F-550 с американским двигателем мощностью 440 лошадиных сил. Броневик обладает высокой мобильностью: максимальная скорость — до 120 км/ч, а запас хода достигает 1000 км. Броня украинского производства успешно выдерживает попадания осколков от минометного огня.

Десантное отделение вмещает до 8 человек, а на капсульной кабине установлен крупнокалиберный пулемет НСВТ ("Утес") калибра 12,7 мм, что делает машину эффективной для подавления противника во время выполнения боевых задач.

Один из недавних эпизодов подтвердил надежность бронемашины: после минометного обстрела осколки лишь слегка повредили кабину и стекла, но экипаж и десант остались невредимы. Такие характеристики подчеркивают качество украинской брони и конструкцию, рассчитанную на суровые условия войны.

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