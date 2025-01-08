Майстер-клас від зенітника: боєць ЗСУ розповів, як збивати російські ракети Х-101

Як засіб ураження військовослужбовець використовує ПЗРК "Ігла", який досить простий в управлінні. Проте комплекс вимагає не тільки технічних навичок, а й швидкості прийняття рішень.

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Старший сержант Андрій Панчоха з Шепетівської зенітної ракетної бригади Повітряного командування "Захід" уже має на своєму бойовому рахунку чотири збиті російські ракети, зокрема й Х-101. В ексклюзивному інтерв'ю АрміяInform він розповів про свою бойову роботу, підготовку та досвід участі в обороні України.

Український військовослужбовець розпочав службу в Повітряних силах 2014 року, коли в країні почалася війна. Він брав участь в обороні Донецького аеропорту в складі зведеного загону "Дика качка". Згодом Панчоха став командиром відділення зенітних установок ЗУ-23-2, начальником радіолокаційної станції, а пізніше — головним сержантом взводу.

За його словами, підготовка на тренажері складніша, ніж вражати цілі в реальному бою.

"Щоб стати стрільцем-зенітником ПЗРК, я вчився застосовувати комплекс на тренажері. На мій погляд, важче влучити в ціль, ніж у реальному протиповітряному бою", — розповів сержант.

Бойова робота зенітника

Боєць зізнався, що робота з переносним зенітно-ракетним комплексом "Ігла" вимагає не тільки технічних навичок, а й швидкості ухвалення рішень.

"Комплекс "Ігла" — це проста зброя, нічого складного, як мені здається. Просто потрібно "захопити" ціль. І враховуючи характеристики озброєння, розуміти, чи дістанеш ти її. Звісно, тобі дають команду, колега з планшетом повітряної обстановки в руках каже тобі, з якого напрямку заходить ціль, азимут, курс, дальність… А ти вже собі в голові прокручуєш, враховуєш усе", — поділився Панчоха.

Як приклад сержант згадав два бойових епізоди. Так 17 листопада 2024 року Андрій збив російську крилату ракету. Після сигналу командира боєць мав дві секунди, щоб навести зброю на ворожу ціль.

Наступний успіх був 13 грудня. Мобільна вогнева група Панчохи вийшла на позицію рано вранці, отримавши дані про наближення ворожих ракет.

"Дали інформацію про курс і напрямок. Бачу, що ворожа ракета йде, і я миттєво роблю "накол", тобто привожу в дію батарею живлення на ПЗРК. Якраз дали команду, що можливе застосування вогню з ПЗРК. Заходить ціль. Я роблю пуск, збиваю, і вона падає. Усе зайняло одну хвилину", — розповів сержант.

Як з'ясувалося згодом, бійцю вдалося вразити крилату ракету Х-101.

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Нагадаємо, 26 грудня бійці Сил оборони розповіли про бойову роботу української САУ "Богдана". За словами артилеристів, самохідка встигла зарекомендувати себе як високоточний і потужний засіб ураження.