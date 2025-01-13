Сова сбила российски дрон в Донецкой области (видео)

На опубликованном видео птица сталкивается с, как утверждают журналисты, российским квадрокоптером DJI Mavic.

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Сова сбила российский дрон в Донецкой области. Видео опубликовал журналист Юрий Бутусов в Telegram-канале.

Сова сбила предполагаемый российский дрон

"Сова "внешней разведки" сбивает мавик ВС РФ в небе над Донецкой областью", — написал автор публикации.

Наступление российских войск на Донбассе

По данным DeepState, войска РФ все ближе подходят к Покровску, продвинулись в 8 населенных пунктах Донецкой области. Армия России продвигается в Часовом Яру и Торецке, но самое напряженное положение наблюдается на Покровском направлении, отмечают аналитики. По данным украинского Генштаба, россияне 50 раз пытались прорвать оборону Сил обороны Украины.

Напомним, что российские войска запустили по Украине более 100 дронов 13 ноября. Силы ПВО сбили 78 дронов в в 12 областях. Помимо "шахедов", ВС РФ примменяли во время атаки беспилотники-имитаторы.

Ранее сообщалось, как бронемашина "Козак" спасает морпехов на передовой. Бронеавтомобиль "Козак-5" стал незаменимым помощником украинских морпехов на Покровском направлении, считающимся одним из ключевых участков противостояния.