Пять мест на Земле, которые могут быть "вратами Ада"

Хотя большинство людей больше не верят, что ад — это физическое место, так было не всегда. По всему миру разбросано пять ужасающих мест, из которых, как считается, можно попасть в подземный мир.

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Христианская традиция утверждает, что ад – это реальное место, куда грешники отправятся после смерти. Праведники, соответственно, отправятся в рай. Ученые полагают, что "врата ада" – это вполне реальные места и всего их около пяти. Об этом пишет Daily Mail.

Эксперты говорят, что в поддержку этих идей были найдены некоторые удивительные научные истины. От кошмарного места, вдохновившего Иисуса на создание рассказа об аде, до пещеры, которая загадочным образом убивает любого, кто в нее входит, эти места максимально приближены к аду на Земле.

В Исландии вы можете увидеть вечно горящую серу Гекла Фелл — вулкан, который христиане считают настоящим входом в ад.

Геенна

В своей "Нагорной проповеди" Иисус Христос предупреждал, что всякий, кто позволит своей руке или глазу грешить, будет брошен в "ад".

Однако специалисты по Библии считают, что Иисус на самом деле сказал не это. В самой ранней версии текста Иисус использует не слово "ад", а "геенна".

Геена - это ущелье в Иерусалиме Фото: Wikipedia

Геенна — это не место вечных мучений, а реальное место, расположенное за стенами старого Иерусалима. Сокращение от названия Долина Еннома или "Ге-Енном". Геенна — одно из глубоких ущелий, которые можно найти к юго-западу от старого города. Во времена жизни Иисуса многие иудеи считали это место особенно зловещим.

Согласно Библии, именно здесь язычники практиковали жертвоприношения детей, принося своих детей в жертву богу Ваалу.

Барт Эрман, исследователь Нового Завета из Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл, говорит: "В древнем мире (будь то греки, римляне или иудеи) худшим наказанием, которое мог получить человек после смерти, было лишение достойного погребения. Иисус развил эту точку зрения в отвратительный сценарий: трупы тех, кто исключен из царства, будут бесцеремонно выброшены на самую оскверненную свалку на планете".

По мере перевода Библии на другие языки слово "геенна" постепенно заменялось английским словом "ад". Это означает, что, согласно христианству, геенна — это буквально ад на Земле.

Иераполис

Возможно, вас не удивит, что проход через врата в подземный мир может быть опасен для вашего здоровья. Но в Иераполисе, на территории современной Турции, попытка пройти через этот древний портал действительно может стоить вам жизни.

Древний римский город Иераполис был построен во времена правления императора Тиберия между 14 и 37 годами до нашей эры.

Врата в ад, или в Плутоний в Иераполисе Фото: Wikipedia

В руинах этого некогда оживленного города археологи обнаружили обширные бани, гимнасий, агору или место для собраний и даже византийскую церковь.

Но Иераполис также хранит темную тайну — "проход, ведущий прямо в подземный мир".

Обнаруженный в 2011 году вход в ад представляет собой небольшую дверь, ведущую в похожий на пещеру грот, встроенный в одну из стен открытой арены.

По словам древнего философа Страбона, кастрированные жрецы подземного мира проносили жертвенных животных вниз через дверь, известную как Плутоний.

К изумлению зрителей, выстроившихся вдоль окружающего амфитеатра, животные погибали на месте, словно пораженные невидимым противником, в то время как жрецы оставались невредимыми.

В своем отчете, написанном 2000 лет назад, Страбон говорит: "Это пространство заполнено мутным и темным паром, настолько густым, что дно едва можно различить… Животные, которые туда попадают… мгновенно погибают. Даже быки, когда их туда приводят, падают и их вытаскивают мертвыми. Мы сами бросали туда воробьев, которые тут же падали бездыханными".

Поразительно, но современные ученые обнаружили, что Страбон был абсолютно прав относительно смертоносных свойств Плутония.

Ученые обнаружили, что дверь не представляет никакой сверхъестественной угрозы, а расположена на вершине активной вулканической линии разлома. Помимо нагрева источников, привлекающих в город туристов, эта геологическая активность привела к образованию густых облаков CO2 (углекислого газа), которые поднимались из пещеры. Ночью CO2 скапливается в густом облаке тумана, который древние римляне приписывали дыханию Кербера, трехглавого сторожевого пса ада.

В исследовании, опубликованном в 2018 году, ученые из Университета Дуйсбург-Эссен обнаружили, что концентрация CO2 за пределами входа в храм достигала 40–50 процентов.

Авторы пишут: "Удивительно, но эти пары все еще выбрасываются в атмосферу в концентрациях, которые в настоящее время убивают насекомых, птиц и млекопитающих. Ночью они достигают такой концентрации, что могут легко убить даже человека в течение минуты".

В то время как жрецы были достаточно высокими, чтобы держать головы над газами, жертвенные животные оказались в ловушке внутри токсичного облака и погибли.

Гекла

Даже издалека легко понять, почему средневековые христиане верили, что Гекла может быть входом в ад.

Заснеженная вершина этого вулкана высотой 1491 метр возвышается над Южной Исландией. Когда-то считалось, что Гекла в Исландии — это врата ада, через которые души проходят на пути в подземный мир.

Извержение вулкана Гекла в 1947 году

Исландское слово "Hekla" обозначает короткий плащ с капюшоном, вулкан так назвали из-за облаков, которые собираются вокруг его вершины.

Демоническая репутация горы впервые возникла около 1104 года, когда Гекла вышла из состояния спячки, устроив мощное извержение.

На основании геологических исследований считается, что извержение имело категорию VEI 5 ​​— такую ​​же, как извержение вулкана Сент-Хелен в 1980 году.

Взрыв был настолько сильным, что площадь в 55 000 квадратных километров — более половины территории Исландии — была засыпана камнями и пеплом.

Извержение было настолько сильным, что весть о дьявольской силе Геклы вскоре распространилась по всему древнему миру. В 1180 году монах-цистерцианец Герберт де Клерво хвастался, что Гекла даже более смертоносна, чем вулкан Этна в Италии.

Будучи одним из самых активных вулканов Исландии, Гекла продолжает завоевывать свой зловещий статус. Вулкан в последний раз извергался в 2000 году, создал трещину длиной 7 км.

В 1120 году монах Бенедикт в своей поэме назвал гору вечной тюрьмой Иуды, имея в виду самые нижние круги ада. В начале XIV века один средневековый автор описывал, как видел больших птиц, летящих в огонь вулкана. Считалось, что это души проклятых, попавшие в ад.

Вулкан Гекла в Исландии Фото: Wikipedia

Наиболее известное высказывание немецкого ученого XVI века Каспара Пойцера о том, что врата ада находятся в "бездонной пропасти Гекла Фелл".

Хотя легенды о связи Геклы с подземным миром угасли к XIX веку, вулкан продолжал приобретать свою дьявольскую репутацию. С момента своего первого извержения Гекла извергалась около 20 раз, что составляет 13 процентов всех извержений в Исландии.

Актун Туничил Мукнал

В Белизе пещера Актун Туничиль Мукнал, что означает "Пещера Каменного Гроба", является одним из наиболее хорошо сохранившихся "входов в подземный мир" на планете. Ее туннели длиной 5 км остаются нетронутыми более 1000 лет и содержат ужасные останки человеческих жертвоприношений.

Актун Туничил Мукнал

Когда в 1989 году пещера была впервые обнаружена, археологи были потрясены, обнаружив останки четырехлетних детей, забитых до смерти.

Самые известные из этих останков настолько древние, что кости покрылись кальцитом, за что один из скелетов прозвали "Хрустальной девой".

Теперь исследователи полагают, что пещера почиталась как вход в Шибальбу — подземный мир майя и обитель богов смерти.

Чистилище Святого Патрика

На малоизвестном ирландском острове можно найти предполагаемый вход в ад, который оказал огромное влияние на христианское понимание жизни после смерти.

Чистилище Святого Патрика, расположенное на острове Стейшн на северо-западе Ирландии, в раннем Средневековье считалось краем известного мира.

Хотя сегодня Святого Патрика скорее ассоциируют с клевером и зелеными шляпами, когда-то у него была гораздо более устрашающая репутация.

Святой Патрик Фото: tripadvisor

Согласно тексту XII века, написанному монахом по имени Х. из Солтри, Святой Патрик молился Богу о способе обращения ирландских язычников.

Его усилия были вознаграждены видением "ямы чистилища".

Эта пропасть наполняла разум каждого, кто входил в нее, видениями адского пламени и чудовищ, по сути, давая возможность на собственном опыте увидеть последствия порицания христианства.

Согласно средневековым текстам, эта яма расположена на острове Стейшн, где до сих пор стоит монастырь, основанный одним из учеников Святого Патрика.

Остров Стейшен, где якобы находятся врата в ад Фото: Wikipedia

Историк XII века Джеральд Уэльский из Уэльса писал: "В этой части острова есть девять ям, и если кто-то случайно рискнет провести ночь в одной из них, … его немедленно овладеют злые духи".

В 1790 году пещеру засыпали и заменили более традиционной часовней, но видение Святого Патрика о временном аде имело гораздо более широкое влияние.

После того, как появились сообщения о мистических силах пещер Святого Патрика, монастырь стал одним из самых популярных мест паломничества в Европе.

Напомним, самая глубокая искусственная дыра в поверхности Земли была названа "входом в ад" после того, как шахтеры пробили трещину на глубине более 12 тысяч метров. Кольская сверхглубокая скважина расположена в России и была создана Советским Союзом "во имя науки".