Вездесущий жнец: ВВС США научились управлять MQ-9 Reaper отовсюду

ВВС США недавно провели испытания, в ходе которых дрон MQ-9 Reaper приземлился на грунтовую полосу, быстро дозаправился и перевооружился, а затем снова поднялся в небо.

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Исторически сложилось так, что MQ-9 взлетал и садился только по радиоволнам прямой видимости, а члены экипажа управляли самолетом вручную. Но эксперименты со спутниковым управлением подтвердили, что MQ-9 может взлетать и садиться буквально в любой точке мира.

Фокус перевел статью американского журналиста Питера Сучиу о применении ВВС беспилотника MQ-9 Reaper.

Заасфальтированные взлетно-посадочные полосы и инфраструктура аэродромов – это роскошь, на которую, как известно, ВВС США не могут рассчитывать в военное время. ВВС уже давно изучали возможность управления истребителем пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II с дорожного полотна, но недавно они провели испытание, в ходе которого беспилотной авиационной системе (UAS) даже не понадобилась дорога!

Беспилотник MQ-9 Reaper в Афганистане Фото: Википедия

1-я группа поддержки миссий специальных операций (SOMST) ВВС США недавно провела испытания на полигоне ВВС Мелроуз в Нью-Мексико, в ходе которых беспилотник MQ-9 Reaper приземлился на грунтовую полосу, быстро дозаправился и перевооружился, после чего снова поднялся в небо.

По заявлениям ВВС, все это время БПЛА управляли летчик MQ-9 и оператор датчиков, находившиеся на расстоянии более 1770 км в Херлберт-Филд, штат Флорида.

"65-я эскадрилья специальных операций провела учения Reaper Castillo с 4 ноября по 18 декабря 2024 года, чтобы отточить выполнение важнейших задач и развить возможности MQ-9 по маневренному боевому применению (ACE). Цель: создать облегченные, слаженные и маневренные силы", – пояснила команда SOMST.

В ходе испытаний была проверена "способность MQ-9 выполнять ключевые операции в жестких условиях, включая посадку на грунтовую полосу, дозаправку, перевооружение и быстрый перезапуск". Это тем более примечательно, поскольку для MQ-9 обычно требуется хорошо оборудованный аэродром, включающий асфальтированную взлетно-посадочную полосу, команду ремонтников и "обширные ресурсы поддержки".

ВВС США отчетливо понимают, что им наверняка придется адаптироваться к новым условиям и что они не могут рассчитывать на крупную операционную базу, с которой можно было бы обслуживать Reaper.

"По нашим оценкам, в будущих боях мы больше не сможем полагаться исключительно на основные операционные базы, которые сохранились до сих пор, – рассказал командир 1-го летного отряда SOMST. – Операции в жестких условиях в любое время и в любом месте имеют решающее значение. Это дает командирам выбор, крайне необходимый силам специальных операций".

Испытания с посадкой на грунт

Ранее ВВС провели первое приземление на грунтовую посадочную площадку в 2023 году в учебном центре Nine Mile к югу от Форт-Стоктона.

Последние испытания еще раз подчеркивают, что для MQ-9 не нужна развитая инфраструктура или даже асфальтированная дорога.

"Мы должны избавиться от представления, что для запуска и посадки БПЛА нам нужна огромная асфальтированная взлетно-посадочная полоса с размещенными на ней экипажами, – добавил командир миссии. – Если мы сможем освободиться от привычных установок, это сделает боевой радиус MQ-9 практически безграничным".

MQ-9 Reaper совершил первую посадку на грунт

Расширение сферы применения MQ-9

Почти год назад летчики 50-й ударной эскадрильи и национальные гвардейцы 163-го ударного крыла провели успешную посадку беспилотника Reaper на базе ВВС Шоу (Shaw Air Force Base) под управлением спутника.

Посадка под спутниковым управлением должна стать стандартной практикой для сообщества MQ-9, заменив устаревшие процессы, требующие дополнительных наземных станций контроля, экипажей и специалистов технического обслуживания.

Исторически сложилось так, что MQ-9 взлетал и садился только по радиоволнам прямой видимости, а члены экипажа управляли самолетом вручную. Но эксперименты со спутниковым управлением подтвердили, что MQ-9 может взлетать и садиться буквально в любой точке мира.

Все эти учения вместе взятые подчеркивают, что дистанционно пилотируемое воздушное судно может действовать из любой точки мира, в соответствии с его возможностями ACE.

"Варгеймы, проведенные американским Центр стратегических и международных исследований в 2022 году, показали, что в случае конфликта с Китаем из-за Тайваня Вашингтон и его союзники могут потерять до 900 боевых самолетов, причем большинство этих потерь произойдет на земле в результате ракетных атак противника. Протокол ACE призван снизить этот риск, и ВВС называют его "решающим для раскрытия всего потенциала MQ-9", – рассказывают в Flight Global.

Разработанный как продолжение MQ-1 Predator, Reaper может нести большое количество боеприпасов, что позволяет ему выполнять функции "охотника", то есть беспилотника-убийцы. Reaper берет на борт вдвое больше ракет Hellfire, чем Predator, а вариант MQ-9 может нести до 226 кг бомб.

Беспилотник MQ-9 Reaper Фото: Скрин видео

Кроме того, Reaper может использовать до восьми ракет с лазерным наведением. Ракета класса "воздух-земля" Hellfire-114 обладает высокой точностью, низким сопутствующим ущербом, способностью поражать бронированные объекты и противопехотными возможностями. Пока ВВС США пытаются разрабатывать более автономные и мощные беспилотники, MQ-9 продолжает обновляться и совершенствоваться.

"MQ-9 чрезвычайно актуален в нынешней ситуации и останется таким в будущем, – говорит летчик 65-й SOS, оценивающий MQ-9 и командующий учебными миссиями. – Он позволит нам летать практически повсюду и делать то, что невозможно для пилотируемых самолетов из-за высокого риска – например, в условиях повышенной опасности".

Об авторе

Питер Сучиу – журналист из Мичигана. За свою двадцатилетнюю журналистскую карьеру он участвовал в работе более чем четырех десятков журналов, газет и веб-сайтов, опубликовав свыше 3200 материалов. Регулярно пишет о военной технике, истории огнестрельного оружия, кибербезопасности, политике и международных делах. Питер также является автором статей для Forbes и Clearance Jobs. Вы можете следить за ним в Twitter: @PeterSuciu. Напишите автору по электронной почте: [email protected].