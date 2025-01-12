Всюдисущий жнець: ВПС США навчилися керувати MQ-9 Reaper звідусіль

ВПС США нещодавно провели випробування, під час яких дрон MQ-9 Reaper приземлився на ґрунтову смугу, швидко дозаправився і переозброївся, а потім знову піднявся в небо.

Related video

Історично склалося так, що MQ-9 злітав і сідав тільки по радіохвилях прямої видимості, а члени екіпажу керували літаком вручну. Але експерименти із супутниковим управлінням підтвердили, що MQ-9 може злітати і сідати буквально в будь-якій точці світу.

Фокус переклав статтю американського журналіста Пітера Сучіу про застосування ВПС безпілотника MQ-9 Reaper.

Заасфальтовані злітно-посадкові смуги та інфраструктура аеродромів — це розкіш, на яку, як відомо, ВПС США не можуть розраховувати у воєнний час. ВПС вже давно вивчали можливість управління винищувачем п'ятого покоління Lockheed Martin F-35 Lightning II з дорожнього полотна, але нещодавно вони провели випробування, під час якого безпілотній авіаційній системі (UAS) навіть не знадобилася дорога!

Безпілотник MQ-9 Reaper в Афганістані Фото: Вiкiпедiя

1-ша група підтримки місій спеціальних операцій (SOMST) ВПС США нещодавно провела випробування на полігоні ВПС Мелроуз у Нью-Мексико, під час яких безпілотник MQ-9 Reaper приземлився на ґрунтову смугу, швидко дозаправився і переозброївся, після чого знову піднявся в небо.

За заявами ВПС, увесь цей час БПЛА керували льотчик MQ-9 і оператор датчиків, які перебували на відстані понад 1770 км у Герлберт-Філд, штат Флорида.

"65-та ескадрилья спеціальних операцій провела навчання Reaper Castillo з 4 листопада до 18 грудня 2024 року, щоб відточити виконання найважливіших завдань і розвинути можливості MQ-9 з маневреного бойового застосування (ACE). Мета: створити полегшені, злагоджені та маневрені сили", — пояснила команда SOMST.

Під час випробувань було перевірено "здатність MQ-9 виконувати ключові операції в жорстких умовах, включно з посадкою на ґрунтову смугу, дозаправленням, переозброєнням і швидким перезапуском". Це тим більше примітно, оскільки для MQ-9 зазвичай потрібен добре обладнаний аеродром, що включає асфальтовану злітно-посадкову смугу, команду ремонтників і "великі ресурси підтримки".

ВПС США чітко розуміють, що їм напевно доведеться адаптуватися до нових умов і що вони не можуть розраховувати на велику операційну базу, з якої можна було б обслуговувати Reaper.

"За нашими оцінками, у майбутніх боях ми більше не зможемо покладатися винятково на основні операційні бази, які збереглися досі, — розповів командир 1-го льотного загону SOMST. — Операції в жорстких умовах у будь-який час і в будь-якому місці мають вирішальне значення. Це дає командирам вибір, вкрай необхідний силам спеціальних операцій".

Випробування з посадкою на ґрунт

Раніше ВПС провели перше приземлення на ґрунтовий посадковий майданчик 2023 року в навчальному центрі Nine Mile на південь від Форт-Стоктона.

Останні випробування ще раз підкреслюють, що для MQ-9 не потрібна розвинена інфраструктура або навіть асфальтована дорога.

"Ми повинні позбутися уявлення, що для запуску і посадки БПЛА нам потрібна величезна асфальтована злітно-посадкова смуга з розміщеними на ній екіпажами, — додав командир місії. — Якщо ми зможемо звільнитися від звичних установок, це зробить бойовий радіус MQ-9 практично безмежним".

MQ-9 Reaper здійснив першу посадку на ґрунт

Розширення сфери застосування MQ-9

Майже рік тому льотчики 50-ї ударної ескадрильї та національні гвардійці 163-го ударного крила провели успішну посадку безпілотника Reaper на базі ВПС Шоу (Shaw Air Force Base) під управлінням супутника.

Посадка під супутниковим управлінням має стати стандартною практикою для спільноти MQ-9, замінивши застарілі процеси, що вимагають додаткових наземних станцій контролю, екіпажів і фахівців технічного обслуговування.

Історично склалося так, що MQ-9 злітав і сідав тільки по радіохвилях прямої видимості, а члени екіпажу керували літаком вручну. Але експерименти із супутниковим управлінням підтвердили, що MQ-9 може злітати і сідати буквально в будь-якій точці світу.

Усі ці навчання разом узяті підкреслюють, що дистанційно пілотоване повітряне судно може діяти з будь-якої точки світу, відповідно до його можливостей ACE.

"Варгейми, проведені американським Центром стратегічних і міжнародних досліджень 2022 року, показали, що в разі конфлікту з Китаєм через Тайвань Вашингтон і його союзники можуть втратити до 900 бойових літаків, причому більшість цих втрат станеться на землі внаслідок ракетних атак противника. Протокол ACE покликаний знизити цей ризик, і ВПС називають його "вирішальним для розкриття всього потенціалу MQ-9", — розповідають у Flight Global.

Розроблений як продовження MQ-1 Predator, Reaper може нести велику кількість боєприпасів, що дозволяє йому виконувати функції "мисливця", тобто безпілотника-вбивці. Reaper бере на борт удвічі більше ракет Hellfire, ніж Predator, а варіант MQ-9 може нести до 226 кг бомб.

Безпілотник MQ-9 Reaper Фото: Скрін відео

Крім того, Reaper може використовувати до восьми ракет з лазерним наведенням. Ракета класу "повітря-земля" Hellfire-114 має високу точність, низький супутній збиток, здатність вражати броньовані об'єкти і протипіхотні можливості. Поки ВПС США намагаються розробляти більш автономні та потужні безпілотники, MQ-9 продовжує оновлюватися і вдосконалюватися.

"MQ-9 надзвичайно актуальний у нинішній ситуації і залишиться таким у майбутньому, — каже льотчик 65-ї SOS, який оцінює MQ-9 і командує навчальними місіями. — Він дасть нам змогу літати практично всюди і робити те, що неможливо для пілотованих літаків через високий ризик — наприклад, в умовах підвищеної небезпеки".

Про автора

Пітер Сучіу — журналіст із Мічигану. За свою двадцятирічну журналістську кар'єру він брав участь у роботі більш ніж чотирьох десятків журналів, газет і веб-сайтів, опублікувавши понад 3200 матеріалів. Регулярно пише про військову техніку, історію вогнепальної зброї, кібербезпеку, політику та міжнародні справи. Пітер також є автором статей для Forbes і Clearance Jobs. Ви можете стежити за ним у Twitter: @PeterSuciu. Напишіть автору електронною поштою: [email protected].