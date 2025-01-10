ВПС США готуються знищувати китайські кораблі: F-15 оснащують стелс-ракетами (фото)

Рішення американського командування, ймовірно, зумовлене тим, що F-15E і F-15EX мають значну вантажопідйомність, що дає змогу нести велику кількість далекобійних протикорабельних ракет LRASM.

Related video

Армія США готується розширити можливості своїх винищувачів F-15E Strike Eagle і F-15EX Eagle II, інтегрувавши в їхній арсенал стелс-протикорабельні ракети AGM-158C Long Range Anti-Ship Missile (LRASM). Командування ВМС 8 січня оголосило про плани укладення контракту з Lockheed Martin на інтеграцію варіанту ракети C-1 LRASM на літаки F-15E і EX з метою підготовки до протистояння з китайськими кораблями.

Як зазначили оглядачі The War Zone, ці ракети, що володіють дальністю приблизно 320-480 км, вже застосовуються з бомбардувальниками B-1 і палубними F/A-18E/F Super Hornet, а також проходять інтеграцію на P-8 Poseidon і F-35. Однак для F-15E та EX інтеграція LRASM стане важливим кроком, оскільки наразі вони використовують тільки обмежені можливості для ураження морських цілей.

Коротко про LRASM

Протикорабельні ракети AGM-158C мають малу радіолокаційну помітність і мають вбудовану систему планування маршруту з можливістю ухилення від загроз і реагування на зміни бойової обстановки.

Протикорабельна ракета великої дальності AGM-158C Фото: the war zone

Також існує функція так званого багаторежимного наведення, тобто встановлений пасивний інфрачервоний сенсор і радіочастотний комплекс для точного визначення і ураження цілей. При цьому ракета може обмінюватися даними з іншими LRASM і отримувати інформацію в режимі реального часу.

Роль у майбутніх конфліктах

Можливе рішення американського командування зумовлене тим, що F-15E і F-15EX мають значну вантажопідйомність, що дозволяє нести велику кількість LRASM. Випробування показали, що ці машини здатні нести до п'яти ракет AGM-158 JASSM, на базі яких розроблено LRASM.

F-15EX, оснащений ракетою JASSM Фото: the war zone

Крім того, обидві моделі винищувачів мають більший бойовий радіус завдяки збільшеному обсягу палива в конформних і внутрішніх баках, що робить їх ефективними для операцій у великій зоні Тихого океану, зокрема й райони можливого протистояння з Китаєм.

Таким чином інтеграція стелс-ракет зі ще однією платформою посилить потенціал США для боротьби з надводними кораблями в масштабних конфліктах, забезпечуючи перевагу перед флотом НВАК, який активно нарощує свою чисельність і модернізує надводні судна.

Важливо

Винищувач F-15 — все ще найкращий бойовий літак Америки

Раніше Фокус переклав статтю військового аналітика Майї Карлін про бойовий шлях американського винищувача F-15 Eagle. "Орел" славиться вражаючим бойовим послужним списком — 104 поразки без втрат.