ВМС США випробували нову протикорабельну ракету LRASM у зв'язці з літаком P-8A Poseidon (фото)

Ракету класу "повітря-поверхня" AGM-158C LRASM випробовували на придатність, встановивши на підкриловому пілоні військово-морського патрульного літака. Так, військові розширюють спектр платформ для використання протикорабельних засобів ураження.

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Військово-морські сили США провели випробування нової протикорабельної ракети великої дальності AGM-158 C-3 LRASM, встановленої на військово-морському патрульному літаку (MPA) P-8A Poseidon. У процесі випробувань фахівці перевіряли на придатність функціонал цього виду озброєння у поєднанні з технічними можливостями літака. Про інтеграцію ракети LRASM до платформи протичовнових літаків P-8A розповіли оглядачі Naval News.

На опублікованих фото одну ракету AGM-158 C-3 встановили на підкриловому пілоні літака P-8A, який належить ескадрильї випробувальної авіації військово-морських сил. Повідомляється, що під "перевіркою на придатність" мається на увазі процес перевірки того, що обладнання, зброя або боєприпаси повинні бути безпечно й ефективно прикріплені до літака відповідно до його технічних характеристик та експлуатаційних вимог. Це робиться для забезпечення готовності літака до виконання завдання та безпеки його екіпажу та обладнання, пояснили автори публікації.

LRASM, встановлений на пілоні підвіски під крилом літака P-8A

Представник командування ВМС США повідомив, що льотні випробування та інтеграція платформи LRASM на борту P-8A розпочалися у 2022 році, а процес повної інтеграції має завершитися у 2024 році.

Запуск ракети AGM-158C LRASM

"Інтеграція протикорабельної ракети великої дальності на P-8A Poseidon розширює можливості літака у протикорабельній війні та забезпечує додаткову гнучкість для бойових дій", — повідомили в командуванні ВМС, додавши при цьому, що ракета знаходиться на стадії розробки і, в разі успішних випробувань, буде поставлена на озброєння у 2026 році.

LRASM — нова загроза для кораблів

Ракета класу "повітря-поверхня" AGM-158C LRASM (Long Range Anti-Ship Missile) від компанії Lockheed Martin є перспективним протикорабельним озброєнням. Проєкт надійшов у розробку в 2009 році й за цей час ракету адаптували для застосування на широкому колі носіїв, зокрема літаків різних типів і кораблів з універсальними пусковими установками.

Запуск ракети з бомбардувальника B-1B

Спочатку ракета проходила випробування на корабельних установках Mk 41 і Mk 57. Що стосується повітряного базування, ракету планували використовувати у зв'язці з палубним винищувачем F-18 і далеким бомбардувальником B-1B, тепер ракету інтегрують на платформу P-8A Poseidon.

Ракета AGM-158 на винищувачі F-18

LRASM призначений для виявлення та знищення конкретних цілей у групах кораблів із використанням передових технологій, які знижують залежність від платформ розвідки, спостереження, мережевих каналів та GPS-навігації в умовах радіоелектронної боротьби. Ракета оснащена системою наведення GPS із захистом від перешкод, радіочастотним датчиком та інфрачервоним датчиком наведення.

Після запуску LRASM направляється до початкової точки та використовує бортові датчики для виявлення, ідентифікації та забезпечення кінцевого наведення на ціль. Датчики дальньої дії та технологія наведення від BAE Systems дозволяють LRASM виявляти та уражати захищені кораблі в будь-яких погодних умовах та у будь-який час доби, не покладаючись на зовнішні розвідувальні та навігаційні дані.

Як елемент ураження використовується проникаюча осколково-фугасна боєголовка вагою 454 кг, при цьому LRASM є малопомітною і має дальність приблизно 500 морських миль (804 км).

Раніше повідомлялося, що ВМС США вирішили відмовитись від закупівлі гіперзвукової зброї швидкого реагування AGM-183A ARRW після того, як чергове випробування прототипу ракети закінчилося невдало. У Пентагоні сказали, що більше зацікавлені в проєкті HACM від компанії Raytheon, оскільки ракета сумісна з великою кількістю американських літаків.