ВМС США испытали новую противокорабельную ракету LRASM в связке с самолетом P-8A Poseidon (фото)

Ракету класса "воздух-поверхность" AGM-158C LRASM испытывали на пригодность, установив на подкрыльевом пилоне военно-морского патрульного самолета. Таким образом военные расширяют спектр платформ для использования противокорабельных средств поражения.

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Военно-морские силы США провели испытание новой противокорабельной ракеты большой дальности AGM-158 C-3 LRASM, которая была установлена на военно-морском патрульном самолете (MPA) P-8A Poseidon. В ходе испытаний специалисты проверяли на пригодность функционал данного вида вооружения в сочетании с техническими возможностями самолета. Об интеграции ракеты LRASM в платформу противолодочных самолетов P-8A рассказали обозреватели Naval News.

На опубликованных фото одну ракету AGM-158 C-3 установили на подкрыльевом пилоне самолета P-8A, который принадлежит эскадрилье испытательной авиации военно-морских сил. Сообщается, что под "проверкой на пригодность" подразумевается процесс проверки того, что оборудование, оружие или боеприпасы должны быть безопасно и эффективно прикреплены к самолету в соответствии с его техническими характеристиками и эксплуатационными требованиями. Это делается для обеспечения готовности самолета к выполнению задания и безопасности его экипажа и оборудования, пояснили авторы публикации.

LRASM, установленный на пилоне подвески под крылом самолета P-8A

Представитель командования ВМС США сообщил, что летные испытания и интеграция платформы LRASM на борту P-8A начались в 2022 году, а процесс полной интеграции должен завершиться в 2024.

Запуск ракеты AGM-158C LRASM

"Интеграция противокорабельной ракеты большой дальности на P-8A Poseidon расширяет возможности самолета в противокорабельной войне и обеспечивает дополнительную гибкость для боевых действий", — сообщили в командовании ВМС, добавив при этом, что ракета находится на стадии разработки и, в случае успешных испытаний, будет поставлена на вооружение в 2026 году.

LRASM — новая угроза для кораблей

Ракета класса "воздух-поверхность" AGM-158C LRASM (Long Range Anti-Ship Missile) от компании Lockheed Martin — является перспективным противокорабельным вооружением. Проект поступил в разработку с 2009 года и за это время ракету адаптировали для применения на широком круге носителей, в том числе на самолетах разных типов и кораблях с универсальными пусковыми установками.

Запуск ракеты с бомбардировщика B-1B

Изначально ракета проходила испытания на корабельных установках Mk 41 и Mk 57. Что касается воздушного базирования, то ракету планировали использовать в связке с палубным истребителем F-18 и дальним бомбардировщиком B-1B, теперь же ракету интегрируют на платформу P-8A Poseidon.

Ракета AGM-158 на истребителе F-18

LRASM предназначен для обнаружения и уничтожения конкретных целей в группах кораблей с использованием передовых технологий, которые снижают зависимость от платформ разведки, наблюдения, сетевых каналов и GPS-навигации в условиях радиоэлектронной борьбы. Ракета оснащена системой наведения GPS с защитой от помех, радиочастотным датчиком и инфракрасным датчиком наведения.

После запуска LRASM направляется к начальной точке и использует бортовые датчики для обнаружения, идентификации и обеспечения конечного наведения на цель. Датчики дальнего действия и технология наведения от BAE Systems позволяют LRASM обнаруживать и поражать защищенные корабли в любых погодных условиях и в любое время суток, не полагаясь на внешние разведывательные и навигационные данные.

В качестве поражающего элемента используется проникающая осколочно-фугасная боеголовка весом 454 кг, при этом LRASM малозаметна и имеет дальность около 500 морских миль (804 км).

Ранее сообщалось, что ВМС США решили отказаться от закупки гиперзвукового оружия быстрого реагирования AGM-183A ARRW после того, как очередное испытание прототипа ракеты закончилось неудачно. В Пентагоне сказали, что больше заинтересованы проектом HACM от компании Raytheon, поскольку ракета совместима с большим количеством американских самолетов.