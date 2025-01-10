ВВС США готовятся уничтожать китайские корабли: F-15 оснащают стелс-ракетами (фото)

Решение американского командования, вероятно, обусловлено тем, что F-15E и F-15EX имеют значительную грузоподъемность, что позволяет нести большое количество дальнобойных противокорабельных ракет LRASM.

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Армия США готовится расширить возможности своих истребителей F-15E Strike Eagle и F-15EX Eagle II, интегрировав в их арсенал стелс-противокорабельные ракеты AGM-158C Long Range Anti-Ship Missile (LRASM). Командование ВМС 8 января объявило о планах заключения контракта с Lockheed Martin на интеграцию варианта ракеты C-1 LRASM на самолеты F-15E и EX с целью подготовки к противостоянию с китайскими кораблями.

Как отметили обозреватели The War Zone, эти ракеты, обладающие дальностью примерно 320–480 км, уже применяются с бомбардировщиками B-1 и палубными F/A-18E/F Super Hornet, а также проходят интеграцию на P-8 Poseidon и F-35. Однако для F-15E и EX интеграция LRASM станет важным шагом, так как в настоящее время они используют только ограниченные возможности для поражения морских целей.

Кратко о LRASM

Противокорабельные ракеты AGM-158C обладают малой радиолокационной заметностью и имеют встроенную систему планирования маршрута с возможностью уклонения от угроз и реагирования на изменения боевой обстановки.

Противокорабельная ракета большой дальности AGM-158C Фото: the war zone

Также существует функция так называемого многорежимного наведения, то есть установлен пассивный инфракрасный сенсор и радиочастотный комплекс для точного определения и поражения целей. При этом ракета может обмениваться данными с другими LRASM и получать информацию в режиме реального времени.

Роль в будущих конфликтах

Возможно решение американского командования обусловлено тем, что F-15E и F-15EX имеют значительную грузоподъемность, что позволяет нести большое количество LRASM. Испытания показали, что эти машины способны нести до пяти ракет AGM-158 JASSM, на базе которых разработан LRASM.

F-15EX, оснащенный ракетой JASSM Фото: the war zone

Кроме того обе модели истребителей обладают большим боевым радиусом, благодаря увеличенному объему топлива в конформных и внутренних баках, что делает их эффективными для операций в обширной зоне Тихого океана, включая районы возможного противостояния с Китаем.

Таким образом интеграция стелс-ракет с еще одной платформой усилит потенциал США для борьбы с надводными кораблями в масштабных конфликтах, обеспечивая преимущество перед флотом НОАК, который активно наращивает свою численность и модернизирует надводные суда.

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