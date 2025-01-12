Бомбардувальник B-58 Hustler: кілька слів про легенду

B-58 став першим у світі надзвуковим бомбардувальником, який досяг швидкості у 2 Маха. Свого часу він встановив 19 світових рекордів за швидкістю і висотою, завоювавши 5 трофеїв у галузі авіації.

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Незважаючи на вражаючі характеристики цього літака, будь-яка серйозна поломка ставала для нього фатальною через високі швидкості. До наших днів дійшли вісім B-58, включно з Сowtown Hustler, виставлений у Національному музеї ВПС США.

Фокус переклав статтю журналіста Пітера Сучіу про надзвуковий бомбардувальник, що перебував на озброєнні ВПС США в 1960-ті роки.

Convair B-58 Hustler став першим у світі надзвуковим бомбардувальником, який досяг швидкості в 2 Маха. Розроблений у 1950-х роках для Стратегічного повітряного командування ВПС США часів холодної війни, він ухилявся від ворожої ППО завдяки своїй швидкості та висоті польоту. Літак мав революційну конструкцію безхвостого дельтаподібного крила і був побудований з жароміцної нержавіючої сталі за принципом "сендвіча зі стільників".

Усередині його тонкого фюзеляжу не могли поміститися бомби, тому він ніс під фюзеляжем унікальну двокомпонентну капсулу для ядерної зброї та додаткового палива. У період з 1960 до 1970 року B-58 встановив 19 світових рекордів швидкості та висоти і завоював 5 авіаційних трофеїв.

Екіпаж із трьох осіб сидів у тандемних герметичних кабінах і спілкувався за допомогою записок, які передавали системою шківів.

Надзвуковий бомбардувальник B-58 Фото: Архивное фото

Незважаючи на вражаючі характеристики цього літака, будь-яка серйозна поломка ставала для нього фатальною через високі швидкості. До наших днів дійшли вісім B-58, включно з Сowtown Hustler, виставлений у Національному музеї ВПС США.

B-58 Hustler: перший у світі надзвуковий бомбардувальник зі швидкістю 2 Маха

Тримісний літак Convair B-58 Hustler став першим в історії надзвуковим бомбардувальником, який досяг швидкості 2 Маха. Розроблений для польотів на великих висотах, це був перший літак, побудований переважно з жароміцної неіржавкої сталі за принципом "сендвіча зі стільників", з тонким корпусом і товстою капсулою корисного навантаження. Тонкий фюзеляж не давав змоги нести бомби всередині корпусу, тому для них під фюзеляжем було встановлено двокомпонентну капсулу.

Як дітище холодної війни, літак ніс у цій капсулі ядерну зброю для нанесення ударів по цілях у Радянському Союзі та інших союзниках СРСР, а також додаткове паливо і навіть передове розвідувальне обладнання.

Після скидання корисного навантаження — бомби і порожнього паливного бака — бомбардувальник ставав значно меншим.

Бомбардувальник B-58 Hustler Фото: Архивное фото

B-58 Hustler: демон швидкості

Основою захисту "Хастлера", розробленого в 1950-х роках для Стратегічного повітряного командування ВПС (SAC), була його швидкість. У той час вважалося, що якщо літак летить досить швидко або хоча б досить високо, то противник не зможе його збити. Незважаючи на величезні технічні труднощі, B-58 розробили з дивовижною швидкістю та успіхом.

Для свого часу B-58 Hustler був у багатьох відношеннях революційним. Він вирізнявся новітньою безхвостою формою дельтаподібного крила, але водночас мав складну інерціальну систему навігації та бомбометання, а також тонкий фюзеляж з "осиною талією".

Аеродинамічна конструкція Convair B-58 давала змогу першій серійній моделі понад годину летіти на надзвуковій швидкості понад 2 Махи.

Незважаючи на те, що бомбардувальнику довелося один раз дозаправитися, він зміг подолати відстань у 2703 км лише за 80 хвилин.

За час служби в Стратегічному командуванні з 1960 до 1970 року на B-85 було встановлено 19 світових рекордів швидкості та висоти, а сам літак став володарем п'яти різних авіаційних трофеїв.

Озброєння бомбардувальника B-58 Фото: Архивное фото

Унікальна конфігурація

Унікальність B-58 Hustler полягала і в конфігурації екіпажу. Льотчик, штурман і оператор систем захисту сиділи в тандемі в герметичних кабінах, кожна з яких могла катапультуватися в разі аварії. Кабіни були розділені навіть блоками обладнання.

Екіпаж не мав фізичного контакту один з одним, але журнал Air & Space Magazine повідомив, що зазвичай екіпаж передавав записки через систему шківів, яка проходила вздовж стіни кабіни.

Швидкість літака не залишала шансів ворожому винищувачу наздогнати B-58, але водночас практично будь-яка відмова планера або будь-якої системи виявлялася фатальною для екіпажу.

Спочатку літак оснащували тільки стандартними катапультованими кріслами, які не можна було безпечно використовувати на швидкості 2 Маха. Пізніше бомбардувальник дообладнали герметичною системою катапультування.

Компанія Convair побудувала 116 літаків B-58, включно з 30 випробувальними і передсерійними зразками, а також 86 екземплярами, що надійшли на озброєння. Hustler літали у складі Стратегічного повітряного командування з 1960 по 1970 рік. Сьогодні збереглося вісім літаків B-58, включно з Cowtown Hustler, який встановив три рекорди швидкості під час польоту з Лос-Анджелеса до Нью-Йорка і назад 5 березня 1962 року. За цей політ екіпаж отримав трофеї Бендікса і Маккея за 1962 рік.

З грудня 1969 року літак перебуває в колекції Національного музею ВПС США.

Про автора

Пітер Сучіу — журналіст із Мічигану. За свою двадцятирічну журналістську кар'єру він брав участь у роботі більш ніж чотирьох десятків журналів, газет і веб-сайтів, опублікувавши понад 3200 матеріалів. Регулярно пише про військову техніку, історію вогнепальної зброї, кібербезпеку, політику та міжнародні справи. Пітер також є автором статей для Forbes і Clearance Jobs. Ви можете стежити за ним у Twitter: @PeterSuciu. Напишіть автору електронною поштою: [email protected].