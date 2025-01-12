Бомбардировщик B-58 Hustler: пару слов о легенде

B-58 стал первым в мире сверхзвуковым бомбардировщиком, достигшим скорости в 2 Маха. В свое время он установил 19 мировых рекордов по скорости и высоте, завоевав 5 трофеев в области авиации.

Related video

Несмотря на впечатляющие характеристики этого самолета, любая серьезная поломка становилась для него фатальной из-за высоких скоростей. До наших дней дошли восемь B-58, включая Сowtown Hustler, выставленный в Национальном музее ВВС США.

Фокус перевел статью журналиста Питера Сучиу о сверхзвуковом бомбардировщике состоявшем на вооружении ВВС США в 1960-е годы.

Convair B-58 Hustler стал первым в мире сверхзвуковым бомбардировщиком, достигшим скорости в 2 Маха. Разработанный в 1950-х годах для Стратегического воздушного командования ВВС США времен холодной войны, он уклонялся от вражеского ПВО благодаря своей скорости и высоте полета. Самолет имел революционную конструкцию бесхвостого дельтавидного крыла и был построен из жаропрочной нержавеющей стали по принципу "сэндвича из сот".

Внутри его тонкого фюзеляжа не могли поместиться бомбы, поэтому он нес под фюзеляжем уникальную двухкомпонентную капсулу для ядерного оружия и дополнительного топлива. В период с 1960 по 1970 год B-58 установил 19 мировых рекордов скорости и высоты и завоевал 5 авиационных трофеев.

Экипаж из трех человек сидел в тандемных герметичных кабинах и общался с помощью записок, передаваемых по системе шкивов.

Сверхзвуковой бомбардировщик B-58 Фото: Архивное фото

Несмотря на впечатляющие характеристики этого самолета, любая серьезная поломка становилась для него фатальной из-за высоких скоростей. До наших дней дошли восемь B-58, включая Сowtown Hustler, выставленный в Национальном музее ВВС США.

B-58 Hustler: первый в мире сверхзвуковой бомбардировщик со скоростью 2 Маха

Трехместный самолет Convair B-58 Hustler стал первым в истории сверхзвуковым бомбардировщиком, достигшим скорости 2 Маха. Разработанный для полетов на больших высотах, это был первый самолет, построенный в основном из жаропрочной нержавеющей стали по принципу "сэндвича из сот", обладающий тонким корпусом и толстой капсулой полезной нагрузки. Тонкий фюзеляж не позволял нести бомбы внутри корпуса, поэтому для них под фюзеляжем была установлена двухкомпонентная капсула.

Как детище холодной войны, самолет нес в этой капсуле ядерное оружие для нанесения ударов по целям в Советском Союзе и других союзниках СССР, а также дополнительное топливо и даже передовое разведывательное оборудование.

После сброса полезной нагрузки – бомбы и пустого топливного бака – бомбардировщик становился значительно меньше.

Бомбардировщик B-58 Hustler Фото: Архивное фото

B-58 Hustler: демон скорости

Основой защиты "Хастлера", разработанного в 1950-х годах для Стратегического воздушного командования ВВС (SAC), была его скорость. В то время считалось, что если самолет летит достаточно быстро или хотя бы достаточно высоко, то противник не сможет его сбить. Несмотря на огромные технические трудности, B-58 разработали с удивительной скоростью и успехом.

Для своего времени B-58 Hustler был во многих отношениях революционным. Он отличался новейшей бесхвостой формой дельтавидного крыла, но при этом имел сложную инерциальную систему навигации и бомбометания, а также тонкий фюзеляж с "осиной талией".

Аэродинамическая конструкция Convair B-58 позволяла первой серийной модели более часа лететь на сверхзвуковой скорости свыше 2 Махов.

Несмотря на то, что бомбардировщику пришлось один раз дозаправиться, он смог преодолеть расстояние в 2703 км всего за 80 минут.

За время службы в Стратегическом командовании с 1960 по 1970 год на B-85 было установлено 19 мировых рекордов скорости и высоты, а сам самолет стал обладателем пяти различных авиационных трофеев.

Вооружение бомбардировщика B-58 Фото: Архивное фото

Уникальная конфигурация

Уникальность B-58 Hustler заключалась и в конфигурации экипажа. Летчик, штурман и оператор систем защиты сидели в тандеме в герметичных кабинах, каждая из которых могла катапультироваться в случае аварии. Кабины были разделены даже блоками оборудования.

Экипаж не имел физического контакта друг с другом, но журнал Air & Space Magazine сообщил, что обычно экипаж передавал записки через систему шкивов, которая проходила вдоль стены кабины.

Скорость самолета не оставляла шансов вражескому истребителю догнать B-58, но при этом практически любой отказ планера или какой-либо системы оказывался фатальным для экипажа.

Первоначально самолет оснащался только стандартными катапультируемыми креслами, которые нельзя было безопасно использовать на скорости 2 Маха. Позже бомбардировщик дооборудовали герметичной системой катапультирования.

Компания Convair построила 116 самолетов B-58, включая 30 испытательных и предсерийных образцов, а также 86 экземпляров, поступивших на вооружение. Hustler летали в составе Стратегического воздушного командования с 1960 по 1970 год. Сегодня сохранилось восемь самолетов B-58, включая Cowtown Hustler, который установил три рекорда скорости во время полета из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк и обратно 5 марта 1962 года. За этот полет экипаж получил трофеи Бендикса и Маккея за 1962 год.

С декабря 1969 года самолет находится в коллекции Национального музея ВВС США.

Об авторе

Питер Сучиу – журналист из Мичигана. За свою двадцатилетнюю журналистскую карьеру он участвовал в работе более чем четырех десятков журналов, газет и веб-сайтов, опубликовав свыше 3200 материалов. Регулярно пишет о военной технике, истории огнестрельного оружия, кибербезопасности, политике и международных делах. Питер также является автором статей для Forbes и Clearance Jobs. Вы можете следить за ним в Twitter: @PeterSuciu. Напишите автору по электронной почте: [email protected].