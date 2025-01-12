Літає і котиться по землі: представлений унікальний дрон-сфера HAGAMOSphere (відео)

Запатентований алгоритм контролює обертання восьми пропелерів, підтримуючи рівновагу безпілотника HAGAMOSphere.

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На виставці CES 2025 у Лас-Вегасі незабаром буде представлено унікальний сферичний безпілотник HAGAMOSphere, який став лауреатом почесної премії CES Innovation Award 2025. Про це пише Interesting Engineering.

Сферичний дрон HAGAMOSphere

Повідомляється, що всередині HAGAMOSphere розташовані вісім пропелерів, встановлені на кубічній рамі. Запатентований алгоритм підтримує рівновагу дрона, керуючи обертанням восьми пропелерів. Це дає йому змогу рухатися вперед, назад, вліво або вправо без нахилу.

Крім того, розробники додали спеціально спроектований сферичний захист геометричної форми, що дає змогу безпілотнику котитися поверхнею та рухатися самостійно. Завдяки цьому дрон можна використовувати не тільки в повітрі, а й на землі.

Сферичний дрон HAGAMOSphere Фото: Скриншот

Цей дрон був розроблений в результаті спільних зусиль промисловості та академічних кіл Японії. Провідна японська хімічна компанія DIC Corporation об'єдналася з Масасі Міва, доцентом Університету Токусіми, інституту, який займається дослідженнями мультикоптерів.

Компанія DIC підібрала матеріали для будівництва дрона, спроектувала конструкції, необхідні для масового виробництва, і застосувала комп'ютерне проектування (CAE) для проведення моделювання польоту. Прототип був зібраний і протестований японським виробником дронів Hisida R&D Co.

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Прототип HAGAMOSphere був відзначений за видатний дизайн та інженерні рішення і був названий почесним володарем премії CES Innovation Awards 2025, що стало першою нагородою для DIC Group.

"У нас є сильне бажання надати суспільству нову цінність за допомогою передових технологій та ініціатив. Ми з нетерпінням чекаємо можливості продемонструвати нашу унікальну концептуальну модель HAGAMOSphere на виставці CES 2025", — заявив президент і генеральний директор DIC Такаші Ікеда.

Нагадаємо, інженер-аматор Міхаель Рехтін створив робота, який одним натисканням кнопки трансформується з режиму танка в режим квадрокоптера. Розробка включає сотні деталей, надрукованих на 3D-принтері.

Зі свого боку група інженерів з Токійського університету створили безпілотники, здатні збиратися в єдину літаючу конструкцію. Дрони можуть з'єднуватися в повітрі, утворюючи більшого і сильнішого робота.