Летает и катится по земле: представлен уникальный дрон-сфера HAGAMOSphere (видео)

Запатентованный алгоритм контролирует вращение восьми пропеллеров, поддерживая равновесие беспилотника HAGAMOSphere.

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На выставке CES 2025 в Лас-Вегасе вскоре будет представлен уникальный сферический беспилотник HAGAMOSphere, который стал лауреатом почетной премии CES Innovation Award 2025. Об этом пишет Interesting Engineering.

Сферический дрон HAGAMOSphere

Сообщается, что внутри HAGAMOSphere расположены восемь пропеллеров, установленные на кубической раме. Запатентованный алгоритм поддерживает равновесие дрона, управляя вращением восьми пропеллеров. Это позволяет ему двигаться вперед, назад, влево или вправо без наклона.

Кроме того, разработчики добавили специально спроектированную сферическую защиту геометрической формы, которая позволяет беспилотнику катиться по поверхности и двигаться самостоятельно. Благодаря этому дрон можно использовать не только в воздухе, но и на земле.

Сферический дрон HAGAMOSphere Фото: Скриншот

Этот дрон был разработан в результате совместных усилий промышленности и академических кругов Японии. Ведущий японская химическая компания DIC Corporation объединилась с Масаси Мива, доцентом Университета Токусимы, института, который занимается исследованиями мультикоптеров.

Компания DIC подобрала материалы для строительства дрона, спроектировала конструкции, необходимые для массового производства, и применила компьютерное проектирование (CAE) для проведения моделирования полета. Прототип был собран и протестирован японским производителем дронов Hisida R&D Co.

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Прототип HAGAMOSphere был отмечен за выдающийся дизайн и инженерные решения и был назван почетным обладателем премии CES Innovation Awards 2025, что стало первой наградой для DIC Group.

"У нас есть сильное желание предоставить обществу новую ценность с помощью передовых технологий и инициатив. Мы с нетерпением ждем возможности продемонстрировать нашу уникальную концептуальную модель HAGAMOSphere на выставке CES 2025", — заявил президент и генеральный директор DIC Такаши Икеда.

Напомним, инженер-любитель Михаэль Рехтин создал робота, который одним нажатием кнопки трансформируется из режима танка в режим квадрокоптера. Разработка включает сотни деталей, напечатанных на 3D-принтере.

В свою очередь группа инженеров из Токийского университета создали беспилотники, способные собираться в единую летающую конструкцию. Дроны могут соединяться в воздухе, образуя более крупного и сильного робота.