Авіація ЗСУ вдарила по командному пункту РФ на Донбасі: куди дістали авіаракетою

Українське командування продовжило серію ударів по пунктах керування ЗС РФ, заявив Генштаб ЗСУ. Під час останнього удару застосували авіацію.

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Українська авіація знищила командний пункт ЗС РФ, розташований на Донбасі на лінії фронту. Причина удару ЗСУ по командному пункту — щоб знищити ланки управління російськими підрозділами, які воюють, зокрема, на Покровському напрямку. Про деталі української повітряної атаки Генштабу ЗСУ написав на сторінці Facebook.

Допис командування з'явився у мережі близько 14 год. 12 січня. Вказано, що вдалось вразити ціль у селі Новогродівка Донецької області. Для удару застосували авіацію, наголосили в Генштабі. Ціль — командний пункт 2-ї гвардійської армії ЗС РФ, яка воює на Донбасі проти українців. Також Генштаб додав, що це продовження серії атак, метою яких є знищення "ключових об’єктів ланок управління та військової інфраструктури противника".

Командування не уточнило, який літак та який тип засобів ураження застосувало для удару по командному пункту противника. Також не відомо, коли саме відбулась повітряна атака.

Удар ЗСУ - Генштаб про застосування авіації по штабу ЗС РФ в Новогродівці Фото: Скриншот

Удар ЗСУ — деталі роботи авіації

Міноборони РФ та російські мілблогери не писали про удар по Новогродівці. Водночас, у каналі "Типичный Донецк" 8 січня з'явились кадри, зроблені, ймовірно, у окупованій росіянами Новогродівці. На відео видно купу цегли на місці зруйнованого будинку: що саме ця купа ілюструє, не вказано.

Удар ЗСУ - порожнє місце замість будинку в Новогродівці Фото: Скриншот Удар ЗСУ - руїни в Новогродівці Фото: Скриншот

На карті бойових дій DeepState можна побачити, що Новогродівка розташована впритул до лінії фронту під Покровськом. Відстань до Покровська — близько 10 км по прямій. Як свідчить заява Генштабу, засоби ППО росіян не змогли протидіяти повітряній атаці і чомусь не завадили підльоту бомбардувальника на відстань, потрібну для пуску авіаракети.

Удар ЗСУ - де розміщене село Новогродівка Фото: DeepState

Зазначимо, раніше Фокус писав про інші удари ЗСУ по командних пунктах ЗС РФ. Зокрема, Силам оборони вдається дістати до штабів 810 бригади ворога, яка базується у Курській області. Видання Forbes підрахувало, що протягом грудня-січня по російських штабах двічі били засоби ураження неназваного типу.

Нагадуємо, 8 січня Генштаб ЗСУ вдарив по командному пункту ЗС РФ на Донбасі, який координував атаки на Курахове.