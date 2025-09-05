После длительного перерыва: почему Украина снова применяет "Байрактары" против ВС РФ (видео)

Силы обороны Украины вернулись к использованию беспилотника Bayraktar TB-2 в войне против Российской Федерации. Об этом свидетельствует ряд недавних поражений российской техники.

Related video

Новые удары Bayraktar TB-2 по ВС РФ знаменуют своеобразное возрождение этого оружия в Украине, ведь им предшествовал длительный перерыв, связанный с уязвимостью к российским средствам противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ), отмечает The War Zone.

Новейшим случаем применения украинцами БПЛА Bayraktar стала атака на российский катер на побережье Черного моря.

Поражение катера РФ

За несколько недель до этого ГУР также показало видео удара ТБ-2 по другому небольшому судну в Херсонской области.

Уничтожение российского катера

Кроме того, в июне ВМС Украины показали видео атаки ТБ-2 на десантный корабль на западном побережье Херсона.

Удар по десантному кораблю РФ

Как отмечают в издании, Украина начала использовать эти дроны еще до начала полномасштабной войны. После 24 февраля 2022 года атаки "Байрактаров" сыграли важную роль в остановке российских колонн, направлявшихся в Киев.

Важно

Прошел испытания и установил несколько рекордов: знаменитый Bayraktar TB2 оснастили ИИ

Однако со временем ВС РФ начали адаптироваться к угрозе Bayraktar TB-2. Дроны стали очень уязвимыми к российским системам, таким как "Панцирь-С1", "Бук" и "Тор". Ввиду этого ВСУ преимущественно вывели "Байрактары" из штурмовых миссий, сосредоточившись на разведке и ударах по слабозащищенным районам.

Издание отмечает, ссылаясь на украинские и российские источники, что возвращение "Байрактаров" как ударного оружия стало возможным благодаря постоянным украинским атакам на российские объекты ПВО в Крыму и Херсоне.

Напомним, меньше чем за неделю Служба безопасности Украины поразила 17 систем противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы и радиолокационных систем России.

Фокус также сообщал, что подразделение ГУР "Призрака" уничтожило в Крыму ряд ценных средств радиолокации врага, среди которых комплекс ГЛОНАСС и радиотелескоп РТ-70.