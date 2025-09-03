Дрони зі ШІ, що летять на дим: інженери розробили незвичайний рій БПЛА (відео)

Дослідники з Університету Міннесоти в США розробили повітряних роботів, оснащених штучним інтелектом (ШІ), які літають роєм.

Рій дронів запрограмований, щоб розпізнавати, відстежувати та картографувати клуби диму в режимі реального часу. Це потрібно для покращення реагування на лісові пожежі, повідомляє Interesting Engineering.

Як зазначають у виданні, дим від лісових пожеж може поширюватися на сотні кілометрів, захмарюючи небо та знижуючи якість повітря у віддалених містах. Передбачити, куди рухатимуться ці шлейфи, завжди було складно.

Нові БПЛА, оснащені спеціальними датчиками та штучним інтелектом, збирають дані з різних ракурсів та створюють 3D-реконструкції шлейфів. Таким чином дослідники можуть краще зрозуміти, як рухаються та розсіюються частинки диму.

"Цей підхід дозволяє збирати дані з високою роздільною здатністю на великих площах — за нижчою ціною, ніж інструменти на основі супутників. Він надає критично важливі дані для покращення моделювання та інформування про реагування на небезпеку", — сказав Нікіл Нрішнакумар, аспірант-дослідник Інституту робототехніки Університету Міннесоти.

Вчені вважають, що ця технологія може вийти за рамки лісових пожеж. В майбутньому вона може допомогти в моніторингу піщаних бур, вивержень вулканів та інших повітряних небезпек. Наразі розробники планують перетворити свій рій дронів на практичний інструмент для раннього виявлення пожеж.

"Рання ідентифікація є ключовою. Чим швидше ви побачите пожежу, тим швидше зможете відреагувати", — наголосив Цзяронг Хун, професор кафедри машинобудування та старший автор дослідження.

