Дешевий дрон побив рекорд Гіннеса за найдовший політ: скільки він пробув у повітрі (відео)

Безпілотник Q12 від американської компанії SiFly офіційно встановив світовий рекорд Гіннеса за найдовший політ електричного дрона у ваговій категорії 5-20 кг.

БПЛА Q12 здійснив політ тривалістю 3 години 11 хвилин і 53 секунди на ранчо Амарал у Каліфорнії. Щоб відповідати вимогам Книги рекордів Гіннеса, політ був задокументований вісьмома офіційними свідками разом із численними відео- та фотодоказами, йдеться у пресрелізі SiFly.

Рекордний політ дрона Q12

За даними компанії, Q12 являє собою дрон вертикального зльоту та посадки (VTOL) наступного покоління, призначений для тривалих польотів в режимі зависання, а також польотів на великі відстані.

"Q12 поєднує продуктивність вертольотного рівня з економічністю дрона, створюючи потужну нову категорію дронів з тривалою автономністю польоту", — стверджують розробники.

Заявлені можливості Q12:

понад 3 години польоту;

2 години безперервного зависання;

вантажопідйомність 4,5 кг;

дальність польоту до 145 км;

модульна конструкція.

Повідомляється, що тривалість польоту дозволяє Q12 виконувати місії, що вимагають постійної присутності в повітрі, такі як швидке реагування на надзвичайні ситуації, масштабні геодезічні дослідження та розширені інспекції інфраструктури.

"Цей світовий рекорд виходить далеко за рамки витривалості — він сигналізує про фундаментальний зсув у можливостях дронів", — сказав Браян Хінман , засновник і генеральний директор SiFly.

