Дешевий дрон побив рекорд Гіннеса за найдовший політ: скільки він пробув у повітрі (відео)
Безпілотник Q12 від американської компанії SiFly офіційно встановив світовий рекорд Гіннеса за найдовший політ електричного дрона у ваговій категорії 5-20 кг.
БПЛА Q12 здійснив політ тривалістю 3 години 11 хвилин і 53 секунди на ранчо Амарал у Каліфорнії. Щоб відповідати вимогам Книги рекордів Гіннеса, політ був задокументований вісьмома офіційними свідками разом із численними відео- та фотодоказами, йдеться у пресрелізі SiFly.
За даними компанії, Q12 являє собою дрон вертикального зльоту та посадки (VTOL) наступного покоління, призначений для тривалих польотів в режимі зависання, а також польотів на великі відстані.
"Q12 поєднує продуктивність вертольотного рівня з економічністю дрона, створюючи потужну нову категорію дронів з тривалою автономністю польоту", — стверджують розробники.
Заявлені можливості Q12:
- понад 3 години польоту;
- 2 години безперервного зависання;
- вантажопідйомність 4,5 кг;
- дальність польоту до 145 км;
- модульна конструкція.
Повідомляється, що тривалість польоту дозволяє Q12 виконувати місії, що вимагають постійної присутності в повітрі, такі як швидке реагування на надзвичайні ситуації, масштабні геодезічні дослідження та розширені інспекції інфраструктури.Важливо
"Цей світовий рекорд виходить далеко за рамки витривалості — він сигналізує про фундаментальний зсув у можливостях дронів", — сказав Браян Хінман , засновник і генеральний директор SiFly.
Нагадаємо, у США успішно випробували компактний безпілотний апарат Osprey MK III, здатний орієнтуватися в просторі без сигналу GPS.
Фокус також повідомляв, що в Україні запускають серійне виробництво удвічі дешевшого аналога китайського БПЛА DJI Matrice.