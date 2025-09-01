Дешевый дрон побил рекорд Гиннеса за самый длинный полет: сколько он пробыл в воздухе (видео)

Беспилотник Q12 от американской компании SiFly официально установил мировой рекорд Гиннеса за самый длинный полет электрического дрона в весовой категории 5-20 кг.

БПЛА Q12 совершил полет продолжительностью 3 часа 11 минут и 53 секунды на ранчо Амарал в Калифорнии. Чтобы соответствовать требованиям Книги рекордов Гиннеса, полет был задокументирован восемью официальными свидетелями вместе с многочисленными видео- и фотодоказательствами, говорится в пресс-релизе SiFly.

Рекордный полет дрона Q12

По данным компании, Q12 представляет собой дрон вертикального взлета и посадки (VTOL) следующего поколения, предназначенный для длительных полетов в режиме зависания, а также полетов на большие расстояния.

"Q12 сочетает производительность вертолетного уровня с экономичностью дрона, создавая мощную новую категорию дронов с длительной автономностью полета", — утверждают разработчики.

Заявленные возможности Q12:

более 3 часов полета;

2 часа непрерывного зависания;

грузоподъемность 4,5 кг;

дальность полета до 145 км;

модульная конструкция.

Сообщается, что продолжительность полета позволяет Q12 выполнять миссии, требующие постоянного присутствия в воздухе, такие как быстрое реагирование на чрезвычайные ситуации, масштабные геодезические исследования и расширенные инспекции инфраструктуры.

Важно

"Этот мировой рекорд выходит далеко за рамки выносливости — он сигнализирует о фундаментальном сдвиге в возможностях дронов", — сказал Брайан Хинман, основатель и генеральный директор SiFly.

Напомним, в США успешно испытали компактный беспилотный аппарат Osprey MK III, способный ориентироваться в пространстве без сигнала GPS.

Фокус также сообщал, что в Украине запускают серийное производство вдвое более дешевого аналога китайского БПЛА DJI Matrice.