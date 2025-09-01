Дешевый дрон побил рекорд Гиннеса за самый длинный полет: сколько он пробыл в воздухе (видео)
Беспилотник Q12 от американской компании SiFly официально установил мировой рекорд Гиннеса за самый длинный полет электрического дрона в весовой категории 5-20 кг.
БПЛА Q12 совершил полет продолжительностью 3 часа 11 минут и 53 секунды на ранчо Амарал в Калифорнии. Чтобы соответствовать требованиям Книги рекордов Гиннеса, полет был задокументирован восемью официальными свидетелями вместе с многочисленными видео- и фотодоказательствами, говорится в пресс-релизе SiFly.
По данным компании, Q12 представляет собой дрон вертикального взлета и посадки (VTOL) следующего поколения, предназначенный для длительных полетов в режиме зависания, а также полетов на большие расстояния.
"Q12 сочетает производительность вертолетного уровня с экономичностью дрона, создавая мощную новую категорию дронов с длительной автономностью полета", — утверждают разработчики.
Заявленные возможности Q12:
- более 3 часов полета;
- 2 часа непрерывного зависания;
- грузоподъемность 4,5 кг;
- дальность полета до 145 км;
- модульная конструкция.
Сообщается, что продолжительность полета позволяет Q12 выполнять миссии, требующие постоянного присутствия в воздухе, такие как быстрое реагирование на чрезвычайные ситуации, масштабные геодезические исследования и расширенные инспекции инфраструктуры.Важно
"Этот мировой рекорд выходит далеко за рамки выносливости — он сигнализирует о фундаментальном сдвиге в возможностях дронов", — сказал Брайан Хинман, основатель и генеральный директор SiFly.
Напомним, в США успешно испытали компактный беспилотный аппарат Osprey MK III, способный ориентироваться в пространстве без сигнала GPS.
