Не уничтожает БПЛА врага, а ворует их: как работает новейшая винтовка DZYNE (фото)

Американская компания DZYNE Technologies представила свою новую антидроновую винтовку DroneBuster, которая не глушит беспилотник, а берет его под контроль.

Related video

Вместо простого ослепления дрона, DroneBuster "обманывает" его, указывая куда лететь. По сути новая винтовка представляет собой инструмент для спуфинга, пишет DroneXL.

Как объясняют в издании, DroneBuster создает фальшивый GPS-сигнал, который является более сильным и привлекательным для приемника дрона, чем настоящие спутники на орбите. Обманув навигационную систему дрона, можно взять его под контроль.

DroneBuster Фото: DZYNE Technologies

Например, оператор DroneBuster способен приказать дрону лететь в определенном направлении, отправив его на расстояние до 4 километров от области, за которой он пытается шпионить. Более того, БПЛА можно заставить приземлиться в безопасном месте, чтобы завладеть им.

Одним из преимуществ этой технологии является возможность безопасно нейтрализовать дрон, что чрезвычайно важно в городской местности или над толпой. Кроме того, такие системы не создают беспорядочного количества электронных помех.

Важно

Могла бы помочь Украине: в США показали необычную антидронную систему ACUS (фото)

Однако самое главное преимущество DroneBuster — возможность захватить вражеский дрон, который является источником разведывательных данных. Проанализировав его оборудование и данные, можно потенциально отследить его оператора.

"Дрон, который является просто кучей дымящихся обломков на земле, вам этого не даст. Эта система позволяет не только остановить непосредственную угрозу, но и расследовать ее. Это очень умный ход", — подчеркнул автор статьи.

Напомним, в Китае разрабатывают наземный роботизированный комплекс, вооруженный боевым лазером для уничтожения беспилотников.

Фокус также сообщал, что немецкая компания Skylance GmbH испытала ракету DroneHammer для перехвата дронов.