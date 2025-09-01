Не знищує БПЛА ворога, а краде їх: як працює новітня гвинтівка DZYNE (фото)

Американська компанія DZYNE Technologies представила свою нову антидронову гвинтівку DroneBuster, яка не глушить безпілотник, а бере його під контроль.

Related video

Замість простого засліплення дрона, DroneBuster "обманює" його, вказуючи куди летіти. По суті нова гвинтівка являє собою інструмент для спуфінгу, пише DroneXL.

Як пояснюють у виданні, DroneBuster створює фальшивий GPS-сигнал, який є сильнішим і привабливішим для приймача дрона, ніж справжні супутники на орбіті. Обдуривши навігаційну систему дрона, можна взяти його під контроль.

DroneBuster Фото: DZYNE Technologies

Наприклад, оператор DroneBuster здатен наказати дрону летіти в певному напрямку, відправивши його на відстань до 4 кілометрів від області, за якою він намагається шпигувати. Ба більше, БПЛА можна змусити приземлитися в безпечному місці, щоб заволодіти ним.

Одною з переваг цієї технології є можливість безпечно нейтралізувати дрон, що надзвичайно важливо в міській місцевості або над натовпом. Окрім того, такі системи не створюють безладної кількості електронних перешкод.

Важливо

Могла б допомогти Україні: у США показали незвичну антидронову систему ACUS (фото)

Однак найголовніша перевага DroneBuster – можливість захопити ворожий дрон, який є джерелом розвідувальних даних. Проаналізувавши його обладнання та дані, можна потенційно відстежити його оператора.

"Дрон, який є просто купою димлячих уламків на землі, вам цього не дасть. Ця система дозволяє не лише зупинити безпосередню загрозу, але й розслідувати її. Це дуже розумний хід", — наголосив автор статті.

Нагадаємо, в Китаї розробляють наземний роботизований комплекс, озброєний бойовим лазером для знищення безпілотників.

Фокус також повідомляв, що німецька компанія Skylance GmbH випробувала ракету DroneHammer для перехоплення дронів.