Диджитал

Невозможно посадить БПЛА: создан навигационный "щит", который заменит GPS (фото)

Испытания дрона Osprey MK III
Дрон Osprey MK III | Фото: DVIDS

В США успешно испытали компактный беспилотный аппарат Osprey MK III, способный ориентироваться в пространстве без сигнала GPS.

Дрон Osprey является частью программы под названием "Полигон для экспериментов с автономией, данными и искусственным интеллектом". По сути это дешевая и надежная платформа для тестирования различных технологий. На этот раз БПЛА продемонстрировал возможности альтернативы GPS, пишет DroneXL.

Как отмечают в издании, сигналы GPS достаточно уязвимы к глушению и спуфингу, что является большой проблемой для военных. В свою очередь Osprey использует набор навигационных технологий, которые делают потерю связи почти невозможной.

  • MagNav (магнитная навигация). Дрон считывает естественное магнитное поле Земли с помощью сверхчувствительных датчиков и сравнивает свои показатели в режиме реального времени с предварительно загруженной магнитной картой, чтобы точно знать, где он находится.
  • Сигналы окружающей среды. Технология использует различные сигналы, такие как телевизионные трансляции, радиостанции или вышки сотовой связи, как вторичную сетку для определения своего местонахождения.
  • Визуальная навигация. Благодаря камерам и передовому искусственному интеллекту беспилотник распознает на земле, после чего сравнивает их со спутниковыми снимками в своей памяти, чтобы осуществлять навигацию.
Дрон Osprey MK III во время испытаний
Платформа Osprey MK III
Фото: DVIDS

Сочетание этих трех технологий образуют своеобразный навигационный "щит" для дрона. К примеру, при глушении сигнала GPS, управление берет на себя MagNav. Если MagNav не работает, БПЛА переключается на визуальную навигацию.

"Этот потенциал меня восхищает. Это не только военные технологии. Это будущее всех дронов. Представьте, что ваш DJI Mavic теряет сигнал в отдаленном каньоне, но все еще знает дорогу домой, читая магнитные сигналы скал внизу. Или идеально ориентируется между небоскребами, используя телевизионные сигналы вместо слабых спутниковых каналов. Это технология, которая приведет к действительно автономным, действительно надежным дронам для всех", — отметил автор статьи.

Напомним, в Великобритании разработали инструмент искусственного интеллекта, который точно определяет местонахождение устройства, используя сочетание спутниковых снимков и фото с улиц.

Фокус также сообщал, что США испытают на военном космическом самолете X-37B потенциальную альтернативу GPS, которая использует квантовый инерционный датчик для навигации.