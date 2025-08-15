Превосходит GPS: США запустят в космос квантовый навигатор на военном космоплане

США испытают на военном космическом самолете X-37B потенциальную альтернативу GPS, которая использует квантовый инерционный датчик для навигации

Квантовый инерционный датчик на борту X-37B использует технику, которая называется атомной интерферометрией, где атомы охлаждаются до температуры, близкой к абсолютному нулю, поэтому они ведут себя как волны, пишет The Conversation.

Как объясняют в издании, с помощью точно настроенных лазеров каждый атом расщепляется на так называемое состояние суперпозиции, подобное коту Шредингера, так что он одновременно движется двумя путями, которые затем рекомбинируются. Эти два пути создают узор, в котором закодирована подробная информация о том, как среда атома повлияла на его путешествие.

X-37B готовится к полету Фото: Космические силы США

Квантовые датчики гораздо более чувствительны, чем классические инерциальные навигационные системы. Поскольку атомы идентичны и не меняются, в отличие от механических компонентов или электроники, они гораздо менее подвержены дрейфу или смещению. Как следствие, они обеспечивают длительную и высокоточную навигацию без внешних ориентиров.

Во время миссии X-37B этот уровень квантовой инерционной навигации впервые будет испытан в космосе. В перспективе эта технология может произвести революцию в навигации космических кораблей, самолетов, кораблей и подводных лодок в средах, где GPS недоступен или нарушен.

В издании отметили, что в космосе, особенно за пределами земной орбиты, сигналы GPS становятся ненадежными или просто исчезают. То же касается и под водой, где подводные лодки вообще не имеют доступа к GPS. И даже на Земле сигналы GPS могут быть заглушены или подделаны. Именно поэтому разработка квантовой альтернативы GPS является важной.

Напомним, украинская компания Blue Arrow разработала систему визуальной навигации, благодаря которой беспилотники могут выполнять миссии в условиях отсутствия GPS.

Фокус также сообщал, что австралийская компания Q-CTRL впервые продемонстрировала свою квантовую навигационную систему Ironstone Opal.