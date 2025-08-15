Перевершує GPS: США запустять в космос квантовий навігатор на військовому космоплані

США випробують на військовому космічному літаку X-37B потенційну альтернативу GPS, яка використовує квантовий інерційний датчик для навігації

Квантовий інерційний датчик на борту X-37B використовує техніку, яка називається атомною інтерферометрією, де атоми охолоджуються до температури, близької до абсолютного нуля, тому вони поводяться як хвилі, пише The Conversation.

Як пояснюють у виданні, за допомогою точно налаштованих лазерів кожен атом розщеплюється на так званий стан суперпозиції, подібний до кота Шредінгера, так що він одночасно рухається двома шляхами, які потім рекомбінуються. Ці два шляхи створюють візерунок, в якому закодована детальна інформація про те, як середовище атома вплинуло на його подорож.

X-37B готується до польоту Фото: Космічні сили США

Квантові датчики набагато чутливіші, ніж класичні інерціальні навігаційні системи. Оскільки атоми ідентичні та не змінюються, на відміну від механічних компонентів чи електроніки, вони набагато менш схильні до дрейфу або зміщення. Як наслідок, вони забезпечують тривалу та високоточну навігацію без зовнішніх орієнтирів.

Під час місії X‑37B цей рівень квантової інерційної навігації вперше буде випробувано в космосі. В перспективі ця технологія може здійснити революцію в навігації космічних кораблів, літаків, кораблів та підводних човнів у середовищах, де GPS недоступний або порушений.

У виданні наголосили, що у космосі, особливо за межами земної орбіти, сигнали GPS стають ненадійними або просто зникають. Те саме стосується і під водою, де підводні човни взагалі не мають доступу до GPS. І навіть на Землі сигнали GPS можуть бути заглушені або підроблені. Саме тому розробка квантової альтернативи GPS є важливою.

Нагадаємо, українська компанія Blue Arrow розробила систему візуальної навігації, завдяки якій безпілотники можуть виконувати місії в умовах відсутності GPS.

Фокус також повідомляв, що австралійська компанія Q-CTRL уперше продемонструвала свою квантову навігаційну систему Ironstone Opal.