Квантовий навігатор у 50 разів обійшов GPS: він вирішить міжнародну проблему (відео)

Австралійська компанія Q-CTRL уперше продемонструвала свою квантову навігаційну систему Ironstone Opal, яка набагато точніша і безпечніша за традиційні GPS-пристрої.

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Ironstone Opal представлено на офіційному сайті Q-CTRL. Ця система квантової навігації забезпечує позиціювання, подібне до GPS, однак її неможливо виявити, заглушити або підробити. Таким чином вона може вирішити найнагальніші навігаційні проблеми в оборонній і цивільній сферах.

Ironstone Opal забезпечує навігацію без GPS

Під час перших реальних наземних і повітряних випробувань Q-CTRL продемонструвала, що квантова система успішно справляється з навігацією без GPS, перевершуючи високоякісні традиційні GPS-навігатори в 50 разів.

"У деяких випробуваннях ми досягли точності, яку можна порівняти з точністю, з якою снайпер влучає в яблучко з відстані 1000 ярдів", — підкреслив генеральний директор і засновник Q-CTRL Майкл Дж. Бірчук.

Q-CTRL магнітометр Фото: Q-CTRL

Як пояснюють у Q-CTRL, система квантової навігації використовує квантові датчики для виявлення слабких, інакше непомітних сигналів, що виходять від структури Землі, які служать магнітними "орієнтирами" для навігації.

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Система Q-CTRL досить мала, щоб поміститися на невеликих безпілотниках з фіксованим крилом або автономних автомобілях. Вона також досить потужна, щоб забезпечити навігацію в пасажирських авіалайнерах.

У Q-CTRL підкреслили, що сьогодні вся навігація в транспортних засобах спирається на GPS. Але в умовах зростаючої міжнародної напруги GPS стає зброєю як традиційної війни, так і нетрадиційного економічного саботажу. Понад 1000 рейсів на день тепер перериваються через інциденти з глушінням GPS, а прийняття автономних систем стає під питанням через ненадійність GPS. Очікується, що квантові навігатори вирішать цю проблему.

"Ця технологія є справді інноваційною і відповідає зростаючим потребам ринку в аерокосмічній, оборонній та безпілотних автомобілях", — зазначив Жан-Франсуа Боб'є, партнер і віцепрезидент Deep Tech у Boston Consulting Group.

Нагадаємо, дослідники з університетів Брістоля і Кембриджа успішно провели першу у Великій Британії відеоконференцію великої дальності з квантовим захистом.

Зі свого боку Китай має намір використовувати квантові технології для запуску надзахищеної глобальної служби зв'язку до 2027 року.