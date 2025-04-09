Неможливо зламати: вчені провели квантовий відеодзвінок на відстані понад 400 км

Дослідники з університетів Брістоля і Кембриджа успішно провели першу у Великій Британії відеоконференцію великої дальності з квантовим захистом.

Related video

Як пояснюють у Кембриджському університеті, квантовий зв'язок набагато безпечніший за традиційні рішення. Ця технологія захищена навіть від кібератак з використанням квантових комп'ютерів, які володіють потенціалом для злому найнадійніших шифрувань.

Британські вчені створили мережу, яка використовує звичайну оптоволоконну інфраструктуру, але спирається на цілу низку квантових явищ. Ця мережа включає два типи схем квантового розподілу ключів (QKD): "незламні" ключі шифрування, заховані всередині частинок світла, і розподілену заплутаність, яка змушує квантові частинки бути внутрішньо пов'язаними.

Потім дослідники провели успішний експеримент з використанням британської квантової мережі (UKQN). Ця мережа охоплює дві міські квантові мережі навколо Брістоля і Кембриджа, які з'єднані "магістраллю" з чотирьох оптоволоконних ліній великої протяжності протяжністю 410 кілометрів з трьома проміжними вузлами.

Важливо

Квантові комп'ютери "подешевшають" на 90% завдяки новому чипу: що придумали вчені

У пресрелізі наголосили, що досі нікому не вдалося побудувати велику мережу великої протяжності, яка могла б обробляти обидва типи квантового ключа, розподіл заплутаності та звичайне передавання даних одночасно.

"Це важливий крок до побудови квантово-безпечного майбутнього для наших спільнот і суспільства. Що ще важливіше, це закладає основу для великомасштабного квантового інтернету", — заявив співавтор дослідження доктор Руй Ван.

Нагадаємо, раніше китайські вчені розгорнули надзахищений зв'язок у південній півкулі за допомогою "квантового супутника".

Також повідомлялося, що група вчених із Китаю встановила рекорд передавання даних у сфері квантового безпечного прямого зв'язку.