Квантові комп'ютери "подешевшають" на 90% завдяки новому чипу: що придумали вчені

Дослідники об'єднали технологію "котячих" кубітів і додаткові компоненти квантової корекції помилок на мікрочипі.

Related video

Amazon представила свій перший чип для квантових обчислень, який використовує масштабовану архітектуру і знижує вартість виправлення помилок до 90%. Про це пише Interesting Engineering.

Чип під назвою "Ocelot" розроблений командою Центру квантових обчислень AWS при Каліфорнійському технологічному інституті. Amazon стверджує, що Ocelot є ще одним кроком до створення відмовостійких квантових комп'ютерів, здатних розв'язувати проблеми комерційного та наукового значення, які недоступні для сучасних звичайних комп'ютерів.

"Котячі" кубіти, названі на честь знаменитого експерименту Шредінгера, за своєю суттю пригнічують певні форми помилок, зменшуючи ресурси, необхідні для їхньої корекції. Компанія повідомила, що дослідники AWS уперше об'єднали технологію "котячих" кубітів і додаткові компоненти квантової корекції помилок у мікрочипі, який може бути виготовлено з використанням процесів, запозичених із мікроелектронної промисловості.

У майбутньому квантові чипи, побудовані відповідно до архітектури Ocelot, можуть впасти в собівартості до 90% від тієї ціни, яку платять сьогодні за чипи, необхідні для виправлення помилок. У підсумку практичний квантовий комп'ютер від Amazon може з'явитися через 5 років.

Дослідники виявили, що одна з найбільших проблем із квантовими комп'ютерами полягає в тому, що вони неймовірно чутливі до найменших змін, або "шуму". Вібрації, тепло, електромагнітні завади від стільникових телефонів і мереж Wi-Fi або навіть космічні промені та випромінювання з космічного простору можуть вибити кубіти з їхнього квантового стану, спричиняючи помилки у квантових обчисленнях, які виконуються.

Такі проблеми історично ускладнювали створення квантових комп'ютерів, які можуть виконувати надійні, безпомилкові обчислення будь-якої значної складності. Але тепер, схоже, ці проблеми буде вирішено.

Нагадаємо, група дослідників із Корейського передового інституту науки і технологій (KAIST) у Південній Кореї розробила інтегрований чип на основі мемристора, який імітує процес опрацювання інформації в мозку.