Квантовые компьютеры "подешевеют" на 90% благодаря новому чипу: что придумали ученые

Исследователи объединили технологию "кошачьих" кубитов и дополнительные компоненты квантовой коррекции ошибок на микрочипе.

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Amazon представила свой первый чип для квантовых вычислений, который использует масштабируемую архитектуру и снижает стоимость исправления ошибок до 90%. Об этом пишет Interesting Engineering.

Чип под названием "Ocelot" разработан командой Центра квантовых вычислений AWS при Калифорнийском технологическом институте. Amazon утверждает, что Ocelot является еще одним шагом к созданию отказоустойчивых квантовых компьютеров, способных решать проблемы коммерческого и научного значения, которые недоступны для современных обычных компьютеров.

"Кошачьи" кубиты, названные в честь знаменитого эксперимента Шредингера, по своей сути подавляют определенные формы ошибок, уменьшая ресурсы, необходимые для их коррекции. Компания сообщила, что исследователи AWS впервые объединили технологию "кошачьих" кубитов и дополнительные компоненты квантовой коррекции ошибок в микрочипе, который может быть изготовлен с использованием процессов, заимствованных из микроэлектронной промышленности.

В будущем квантовые чипы, построенные в соответствии с архитектурой Ocelot, могут упасть в себестоимости до 90% от той цены, которую платят сегодня за чипы, необходимые для исправления ошибок. В итоге практичный квантовый компьютер от Amazon может появиться через 5 лет.

Исследователи обнаружили, что одна из самых больших проблем с квантовыми компьютерами заключается в том, что они невероятно чувствительны к малейшим изменениям, или "шуму". Вибрации, тепло, электромагнитные помехи от сотовых телефонов и сетей Wi-Fi или даже космические лучи и излучение из космического пространства могут выбить кубиты из их квантового состояния, вызывая ошибки в выполняемых квантовых вычислениях.

Такие проблемы исторически затрудняли создание квантовых компьютеров, которые могут выполнять надежные, безошибочные вычисления любой значительной сложности. Но теперь, похоже, эти проблемы будут решены.

Напомним, группа исследователей из Корейского передового института науки и технологий (KAIST) в Южной Корее разработала интегрированный чип на основе мемристора, который имитирует процесс обработки информации в мозге.