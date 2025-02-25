Квантовий інтернет усе ближче: Китай досяг рекордної швидкості передавання даних

За словами розробника технології QSDC Лонга Гуйлу, прототип квантового інтернету на основі нового протоколу вже створено в лабораторії.

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Група вчених із Китаю встановила рекорд передавання даних у сфері квантового безпечного прямого зв'язку, що закладає основу для майбутнього квантового інтернету. Про це пише South China Morning Post (SCMP).

Повідомляється, що розроблений китайськими вченими квазіквантовий протокол захищеного прямого зв'язку (QSDC) досяг швидкості передавання 2,38 кілобіта на секунду (кбіт/с) на відстані 104,8 кілометрів по стандартному телекомунікаційному оптичному волокну.

Як зазначають у виданні, така швидкість дає змогу безпечно передавати текстові, голосові та графічні файли в квантових станах, що робить її потенційно корисною для безпечного пересилання невеликих обсягів конфіденційної інформації, наприклад, фінансових даних або інформації, що має важливе значення для національної безпеки.

"Ця система проклала шлях практичному застосуванню QSDC і пропонує унікальний метод виявлення підслуховування в Інтернеті, що має вирішальне значення в певних обставинах", — заявили вчені.

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Розробник технології QSDC Лонг Гуйлу також зазначив, що цей протокол може бути використаний для побудови квантового інтернету. На відміну від класичного інтернету, в якому інформація передається у вигляді бітів, квантовий інтернет буде використовувати квантові біти (кубіти), і квантові явища, забезпечуючи надбезпечне з'єднання.

"Прототип квантового інтернету на основі цього протоколу вже створено в нашій лабораторії", — повідомив Лонг Гуйлу.

Нагадаємо, дослідники з Массачусетського технологічного інституту розробили дві нові технології управління, які дали їм змогу досягти світового рекорду точності відтворення одного кубіта в 99,998 відсотка з використанням надпровідного кубіта під назвою флюксоніум.