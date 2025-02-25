Квантовый интернет все ближе: Китай достиг рекордной скорости передачи данных

По словам разработчика технологии QSDC Лонга Гуйлу, прототип квантового интернета на основе нового протокола уже создан в лаборатории.

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Группа ученых из Китая установила рекорд передачи данных в области квантовой безопасной прямой связи, что закладывает основу для будущего квантового интернета. Об этом пишет South China Morning Post (SCMP).

Сообщается, что разработанный китайскими учеными квазиквантовый протокол защищенной прямой связи (QSDC) достиг скорости передачи 2,38 килобита в секунду (кбит/с) на расстоянии 104,8 километров по стандартному телекоммуникационному оптическому волокну.

Как отмечают в издании, такая скорость позволяет безопасно передавать текстовые, голосовые и графические файлы в квантовых состояниях, что делает ее потенциально полезной для безопасной пересылки небольших объемов конфиденциальной информации, например, финансовых данных или информации, имеющей важное значение для национальной безопасности.

"Эта система проложила путь практическому применению QSDC и предлагает уникальный метод обнаружения подслушивания в Интернете, что имеет решающее значение в определенных обстоятельствах", — заявили ученые.

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Разработчик технологии QSDC Лонг Гуйлу также отметил, что этот протокол может быть использован для построения квантового интернета. В отличие от классического интернета, в котором информация передается в виде битов, квантовый интернет будет использовать квантовые биты (кубиты), и квантовые явления, обеспечивая сверхбезопасное соединение.

"Прототип квантового интернета на основе этого протокола уже создан в нашей лаборатории", — сообщил Лонг Гуйлу.

Напомним, исследователи из Массачусетского технологического института разработали две новые технологии управления, которые позволили им достичь мирового рекорда точности воспроизведения одного кубита в 99,998 процента с использованием сверхпроводящего кубита под названием флюксониум.