"Неможливо зламати": Китай та РФ заявили, що налагодили квантовий зв'язок через супутники

Вчені мають намір створити мережу квантового зв'язку для країн-учасниць БРІКС — Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південної Африки.

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Вчені з Росії та Китаю нібито змогли налагодити лінію зв'язку, захищену за допомогою квантового шифрування даних. Вони використовували ключі безпеки, що передаються китайським квантовим супутником Mozi, повідомляє South China Morning Post.

ЗМІ пише, що дослідникам вдалося передати два закодованих зображення, захищених квантовими ключами, з наземної станції, розташованої недалеко від Москви, на станцію, розташовану в Урумчі в західному китайському регіоні Сіньцзян. Інформація подолала 3800 км, завдяки китайському квантовому супутнику Mozi. З його допомогою вчені сподіваються розвинути національні та міжнародні мережі квантового зв'язку, які будуть набагато краще захищені.

Квантовий зв'язок, як відомо, використовує криптографію для кодування даних в одиночних фотонах. Зашифровані дані передаються у вигляді одиниць і нулів разом із квантовим ключем, який використовується для розшифрування даних. Квантові ключі — це, по суті, рядки випадкових бітів, що забезпечують безпеку даних "на фізичному рівні". Російські вчені стверджують, що ці ключі неможливо зламати.

Незважаючи на значний прогрес у розробці квантового розподілу ключів, наземне передавання на розумних швидкостях з використанням оптоволоконних кабелів обмежене 1000 км, і що більша відстань, то більше фотонів губиться дорогою. Через це обмеження дослідники не змогли ефективно передавати квантові ключі, з одного регіону РФ в інший. Щоб розв'язати цю проблему, у 2016 році Китай запустив Mozi — супутник квантового зв'язку, щоб забезпечити квантову передачу даних на великі відстані.

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"Використовуючи цей супутник, Китай зміг створити національну квантову мережу наземних станцій, що охоплює тисячі кілометрів", — ідеться в матеріалі.

За словами російських учених, 2020 року вони почали працювати разом із китайськими дослідниками, які допомогли їм налаштувати системи для проведення експериментів із супутником Mozi.

У підмосковній Звенигородській обсерваторії було створено наземну станцію, оснащену телескопами і камерами для стеження за супутником. Різноманітні експерименти проводили між наземною станцією в Звенигороді та китайською наземною станцією Наньшань недалеко від Урумчі.

За словами росіян, наразі квантові системи ідеально підходять для наукових досліджень. Вони підкреслили, що "необхідні додаткові дослідження, перш ніж технологію буде комерціалізовано".

"Росія також запропонувала країнам БРІКС — Бразилії, Індії, Південній Африці, — взяти участь у розвитку квантових мереж, оскільки вони вважають, що побудувати мережу квантового зв'язку між країнами БРІКС технічно можливо", — пише ЗМІ.

Раніше ми повідомляли про те, чому вчені поспішають впровадити новий метод постквантового шифрування даних, — річ у тім, що алгоритм, який використовується для захисту інформації з 1977 року, будь-який квантовий комп'ютер зможе легко зламати.