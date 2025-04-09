Невозможно взломать: ученые провели квантовый видеозвонок на расстоянии более 400 км

Исследователи из университетов Бристоля и Кембриджа успешно провели первую в Великобритании видеоконференцию большой дальности с квантовой защитой.

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Как объясняют в Кембриджском университете, квантовая связь намного безопаснее традиционных решений. Эта технология защищена даже от кибератак с использованием квантовых компьютеров, которые обладают потенциалом для взлома самых надежных шифрований.

Британские ученые создали сеть, которая использует обычную оптоволоконную инфраструктуру, но опирается на целый ряд квантовых явлений. Эта сеть включает два типа схем квантового распределения ключей (QKD): "невзламываемые" ключи шифрования, спрятанные внутри частиц света, и распределенную запутанность, которая заставляет квантовые частицы быть внутренне связанными.

Затем исследователи провели успешный эксперимент с использованием британской квантовой сети (UKQN). Эта сеть охватывает две городские квантовые сети вокруг Бристоля и Кембриджа, которые соединены "магистралью" из четырех оптоволоконных линий большой протяженности протяженностью 410 километров с тремя промежуточными узлами.

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В пресс-релизе подчеркнули, что до сих пор никому не удалось построить крупную сеть большой протяженности, которая могла бы обрабатывать оба типа квантового ключа, распределение запутанности и обычную передачу данных одновременно.

"Это важный шаг к построению квантово-безопасного будущего для наших сообществ и общества. Что еще важнее, это закладывает основу для крупномасштабного квантового интернета", — заявил соавтор исследования доктор Руй Ван.

Напомним, ранее китайские ученые развернули сверхзащищенную связь в южном полушарии с помощью "квантового спутника".

Также сообщалось, что группа ученых из Китая установила рекорд передачи данных в области квантовой безопасной прямой связи.