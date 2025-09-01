Неможливо посадити БПЛА: створено навігаційний "щит", який замінить GPS (фото)

У США успішно випробували компактний безпілотний апарат Osprey MK III, здатний орієнтуватися в просторі без сигналу GPS.

Дрон Osprey є частиною програми під назвою "Полігон для експериментів з автономією, даними та штучним інтелектом". По суті це дешева та надійна платформа для тестування різних технологій. Цього разу БПЛА продемонстрував можливості альтернативи GPS, пише DroneXL.

Як зазначають у виданні, сигнали GPS є досить уразливими до глушіння та спуфінгу, що є великою проблемою для військових. Своєю чергою Osprey використовує набір навігаційних технологій, які роблять втрату зв’язку майже неможливою.

MagNav (магнітна навігація). Дрон зчитує природне магнітне поле Землі за допомогою надчутливих датчиків та порівнює свої показники в режимі реального часу з попередньо завантаженою магнітною картою, щоб точно знати, де він знаходиться.

Сигнали навколишнього середовища. Технологія використовує різноманітні сигнали, такі як телевізійні трансляції, радіостанції чи вежі стільникового зв'язку, як вторинну сітку для визначення свого місцезнаходження.

Візуальна навігація. Завдяки камерам та передовому штучному інтелекту безпілотник розпізнає на землі, після чого порівнює їх із супутниковими знімками у своїй пам'яті, щоб здійснювати навігацію.

Платформа Osprey MK III Фото: DVIDS

Поєднання цих трьох технологій утворюють своєрідний навігаційний "щит" для дрона. До прикладу, при глушінні сигналу GPS, керування бере на себе MagNav. Якщо MagNav не працює, БПЛА переключається на візуальну навігацію.

"Цей потенціал мене захоплює. Це не лише військові технології. Це майбутнє всіх дронів. Уявіть, що ваш DJI Mavic втрачає сигнал у віддаленому каньйоні, але все ще знає дорогу додому, читаючи магнітні сигнали скель внизу. Або ідеально орієнтується між хмарочосами, використовуючи телевізійні сигнали замість слабких супутникових каналів. Це технологія, яка призведе до справді автономних, справді надійних дронів для всіх", — зазначив автор статті.

Нагадаємо, у Великій Британії розробили інструмент штучного інтелекту, який точно визначає місцезнаходження пристрою, використовуючи поєднання супутникових знімків та фото з вулиць.

Фокус також повідомляв, що США випробують на військовому космічному літаку X-37B потенційну альтернативу GPS, яка використовує квантовий інерційний датчик для навігації.