Кінець GPS: створено розумну систему навігації, яка в десятки разів точніша

Дослідники з Університету Суррея в Великій Британії розробили інструмент штучного інтелекту (ШІ), який точно визначає місцезнаходження пристрою навіть у густонаселених міських районах, де супутникові сигнали часто зникають.

Система під назвою Pose-Enhanced Geo-Localisation (PEnG) поєднує супутникові зображення та зображення з вулиць, щоб визначити, де знаходиться пристрій і куди він спрямований. Під час тестів PEnG звузила похибки локалізації з 734 метрів до лише 22 метрів, повідомляє Interesting Engineering.

Як пояснюють дослідники, покриття GPS часто ненадійне в тунелях, містах з високими поверхами, таких як Нью-Йорк, або регіонах з поганим зв'язком. Їхня система була розроблена саме для того, щоб заповнити цю прогалину.

"Поєднуючи супутникові та наземні знімки, PEnG досягає рівня точності, який раніше вважався недосяжним без GPS, і може допомогти відкрити нові можливості для автономних транспортних засобів та інтелектуальних навігаційних інструментів", — сказав аспірант Тев Шор.

Технологія PEnG спочатку звужує позицію на рівні вулиці, а потім уточнює її за допомогою оцінки відносної пози – методу, який обчислює орієнтацію камери. Цей підхід працює навіть із простою монокулярною камерою, яка зазвичай використовується в транспортних засобах, що робить її доступною та практичною.

"Один із найцікавіших аспектів цієї системи полягає в тому, як вона перетворює просту монокулярну камеру на потужний навігаційний інструмент", – наголосив доктор Саймон Хедфілд.

Як зазначають у виданні, залежність людства від GPS зросла до такої міри, що перебої в роботі або перешкоди сигналу можуть мати серйозні наслідки. Від логістики та флоту доставки до авіації та оборони, всі галузі промисловості залежать від точної навігації.

Вчені вважають, що здатність PEnG точно визначати місцезнаходження в умовах відсутності GPS закладає основу для розумніших, стійкіших автономних систем, які можуть працювати навіть у найвіддаленіших середовищах.

"Робота нашої команди демонструє орієнтований на людину підхід до штучного інтелекту, який ми відстоюємо тут, у Сурреї, розробляючи систему, яка розв'язує проблеми, що стоять за технологіями навігації, на що ми всі звикли покладатися", — сказав професор Адріан Хілтон.

Нагадаємо, США випробують на військовому космічному літаку X-37B потенційну альтернативу GPS, яка використовує квантовий інерційний датчик для навігації.