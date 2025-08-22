Конец GPS: создана умная система навигации, которая в десятки раз точнее

Исследователи из Университета Суррея в Великобритании разработали инструмент искусственного интеллекта (ИИ), который точно определяет местонахождение устройства даже в густонаселенных городских районах, где спутниковые сигналы часто исчезают.

Система под названием Pose-Enhanced Geo-Localisation (PEnG) сочетает спутниковые изображения и изображения с улиц, чтобы определить, где находится устройство и куда оно направлено. Во время тестов PEnG сузила погрешности локализации с 734 метров до всего 22 метров, сообщает Interesting Engineering.

Как объясняют исследователи, покрытие GPS часто ненадежно в туннелях, городах с высокими этажами, таких как Нью-Йорк, или регионах с плохой связью. Их система была разработана именно для того, чтобы заполнить этот пробел.

"Сочетая спутниковые и наземные снимки, PEnG достигает уровня точности, который ранее считался недостижимым без GPS, и может помочь открыть новые возможности для автономных транспортных средств и интеллектуальных навигационных инструментов", — сказал аспирант Тев Шор.

Технология PEnG сначала сужает позицию на уровне улицы, а затем уточняет ее с помощью оценки относительной позы — метода, который вычисляет ориентацию камеры. Этот подход работает даже с простой монокулярной камерой, которая обычно используется в транспортных средствах, что делает ее доступной и практичной.

"Один из самых интересных аспектов этой системы заключается в том, как она превращает простую монокулярную камеру в мощный навигационный инструмент", — отметил доктор Саймон Хедфилд.

Как отмечают в издании, зависимость человечества от GPS выросла до такой степени, что перебои в работе или помехи сигнала могут иметь серьезные последствия. От логистики и флота доставки до авиации и обороны, все отрасли промышленности зависят от точной навигации.

Ученые считают, что способность PEnG точно определять местонахождение в условиях отсутствия GPS закладывает основу для более умных, устойчивых автономных систем, которые могут работать даже в самых отдаленных средах.

"Работа нашей команды демонстрирует ориентированный на человека подход к искусственному интеллекту, который мы отстаиваем здесь, в Суррее, разрабатывая систему, которая решает проблемы, стоящие за технологиями навигации, на которые мы все привыкли полагаться", — сказал профессор Адриан Хилтон.

Напомним, США испытают на военном космическом самолете X-37B потенциальную альтернативу GPS, которая использует квантовый инерционный датчик для навигации.