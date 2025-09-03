Дроны с ИИ, летящие на дым: инженеры разработали необычный рой БПЛА (видео)

Исследователи из Университета Миннесоты в США разработали воздушных роботов, оснащенных искусственным интеллектом (ИИ), которые летают роем.

Рой дронов запрограммирован, чтобы распознавать, отслеживать и картографировать клубы дыма в режиме реального времени. Это нужно для улучшения реагирования на лесные пожары, сообщает Interesting Engineering.

Испытания роя дронов

Как отмечают в издании, дым от лесных пожаров может распространяться на сотни километров, омрачая небо и снижая качество воздуха в отдаленных городах. Предсказать, куда будут двигаться эти шлейфы, всегда было сложно.

Новые БПЛА, оснащенные специальными датчиками и искусственным интеллектом, собирают данные с разных ракурсов и создают 3D-реконструкции шлейфов. Таким образом исследователи могут лучше понять, как движутся и рассеиваются частицы дыма.

"Этот подход позволяет собирать данные с высоким разрешением на больших площадях — по более низкой цене, чем инструменты на основе спутников. Он предоставляет критически важные данные для улучшения моделирования и информирования о реагировании на опасность", — сказал Никил Нришнакумар, аспирант-исследователь Института робототехники Университета Миннесоты.

Ученые считают, что эта технология может выйти за рамки лесных пожаров. В будущем она может помочь в мониторинге песчаных бурь, извержений вулканов и других воздушных опасностей. Сейчас разработчики планируют превратить свой рой дронов в практический инструмент для раннего обнаружения пожаров.

"Ранняя идентификация является ключевой. Чем быстрее вы увидите пожар, тем быстрее сможете отреагировать", — отметил Цзяронг Хун, профессор кафедры машиностроения и старший автор исследования.

Напомним, беспилотник Q12 от американской компании SiFly официально установил мировой рекорд Гиннеса за самый длинный полет электрического дрона в весовой категории 5-20 кг.

Фокус также сообщал, что в США успешно испытали компактный беспилотный аппарат Osprey MK III, способный ориентироваться в пространстве без сигнала GPS.