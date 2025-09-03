Летает и катится по земле: Израиль создал шпионский дрон-гибрид, наносящий точные удары (видео)

Израильская компания Robotican выпустила боевую версию своего гибридного дрона Rooster, оснастив его высокоточной боевой частью, предназначенной для боевых действий в замкнутых городских и подземных условиях.

Дрон Rooster способен переключаться между качением и полетом, что позволяет ему передвигаться в узких пространствах, таких как здания и туннели. Благодаря модульной конструкции, дрон можно адаптировать для различных задач, от разведки до непосредственного боя, сообщает Defence Blog.

Дрон Rooster

Ударная версия Rooster включает средства обнаружения объектов на основе искусственного интеллекта (ИИ), которые позволяют ему автономно идентифицировать, отслеживать и фиксировать цели, выбранные оператором. В дрон также встроена многоуровневая система безопасности, которая предотвращает непреднамеренную активацию боеголовки.

"Благодаря вооруженному Rooster мы обеспечиваем точность и автономность в средах, которые ранее были недоступны для размещения боеприпасов. Теперь войска могут наносить оперативные удары внутри сооружений с помощью компактной, интеллектуальной платформы, которая минимизирует риск для операторов и окружающих гражданских лиц", — заявил Хагай Балшай, генеральный директор Robotican.

Дрон Rooster: что о нем известно

Дрон Rooster Фото: Robotican

Компания Robotican описывает дрон Rooster как гибридную роботизированную систему для беспилотных миссий разведки и наблюдения в помещении и под землей. Связь Healing Mesh увеличивает дальность проникновения под землю, а сочетание возможностей наземного робота и воздушного дрона повышает маневренность.

Дрон Rooster Фото: Robotican

"Городские бои создают значительные трудности и риски для солдат, в значительной степени из-за нехватки разведывательных данных об активности противника в помещении и под землей в режиме реального времени. Rooster от Robotican специально разработан для предоставления визуальной информации в режиме реального времени из этих труднодоступных сред", — отметили в компании.

Технические характеристики дрона Rooster:

общий вес 1620 г;

вес полезной нагрузки — 300 г;

максимальное время качения — 30 мин;

максимальное время зависания — 12 мин;

оптимальное время миссии — 60-90 мин;

формат и разрешение видео — 1080p/720p/480p;

угол объектива — 130° высокочастотный угол обзора, 90° полноценный угол обзора.

Напомним, американская компания Ascent AeroSystem разработала универсальный дрон Spirit, который можно адаптировать для любой миссии с помощью сменных модулей.

Фокус также сообщал, что в Дании студенты создали гибридный дрон, который может взлетать, погружаться под воду, маневрировать на глубине, а затем взлетать обратно в воздух.