Заменит большинство БПЛА: на что способен новейший дрон-конструктор Spirit (видео)

Беспилотная платформа Spirit от американской компании Ascent AeroSystem получила одобрение Подразделения оборонных инноваций (DIU) Министерства обороны США.

Дрон Spirit теперь включен в списки Blue UAS Cleared и Blue UAS Framework. Это означает, что готовые БПЛА и их компоненты соответствуют всем требованиям и готовы к использованию государственными структурами, сообщает DroneLife.

Дрон Spirit

Как отмечают в издании, Spirit попал в оба списка благодаря своей модульной конструкции. Компактная форма, сменный интерфейс полезной нагрузки с кольцевым механизмом и прочный корпус позволяют адаптировать аппарат к самым разнообразным задачам.

"Spirit сейчас является единственным БПЛА, одобренным DIU как целостная система и как компонент. Эта награда демонстрирует не только надежность дрона в поставленном виде, но и то, как его архитектура отражает акцент Министерства обороны на модульных, открытых системах, которые могут развиваться в соответствии с требованиями миссии", отметил Питер Фукс, соучредитель и генеральный директор Ascent AeroSystems.

Дрон Spirit: что о нем известно

Ascent AeroSystem позиционирует Spirit как универсальную платформу для разнообразных модулей. Две одинаковые точки крепления позволяют быстро изменить полезную нагрузку для любой миссии, а также добавить дополнительные аккумуляторы для увеличения времени полета.

Возможные модули для Spirit можно поделить на 4 группы:

камеры;

программное обеспечение и системы управления;

комплекты для интеграции специфической полезной нагрузки;

полезная нагрузка, сделанная на заказ.

Все эти модули можно сочетать в различных конфигурациях. Они монтируются практически в любой точке беспилотника, а также блокируются и разблокируются простым поворотом.

Еще одно преимущество Spirit — защищенность от загрязнения. Благодаря этому БПЛА способен надежно работать при любой погоде, даже во время сильного дождя, мокрого снега, снега и песка.

Напомним, Министерство обороны Украины официально кодифицировало FPV-дрон первого уровня автономности "Лупинис-10-TFL-1" и модуль автономности TFL-1.

Фокус также сообщал, что в Украине был представлен новый дрон-бомбер JET MAX, способный одновременно нести восемь боеприпасов для сбросов.