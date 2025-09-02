Поразит цель без оператора: арсенал ВСУ пополнил дрон "Лупинис-10-TFL-1" (видео)

Министерство обороны Украины официально кодифицировало FPV-дрон первого уровня автономности "Лупинис-10-TFL-1" и модуль автономности TFL-1. Кроме того, разработчики получили акт совместных испытаний от Национальной гвардии Украины.

Теперь дрон "Лупинис-10-TFL-1" и модуль автономности может закупать Агентство оборонных закупок, а также подразделения, которым нужна была кодификация, отметил генеральный директор и основатель The Fourth Law Ярослав Ажнюк в Facebook.

Работа TFL-1 и Лупинис-10-TFL-1

"Кодификация автономного дрона и модулей автономности заняли немало времени, ведь для этих изделий система допуска значительно жестче, чем для обычных FPV дронов или дронов на оптоволокне. Это потребовало долгой подготовки, испытаний, которые длились более недели на тестовом полигоне", — подчеркнул СЕО компании.

Дрон "Лупинис-10-TFL-1"

Дрон Лупинис-10-TFL-1 Фото: The Fourth Law

На сайте The Fourth Law сказано, что "Лупинис-10-TFL-1" представляет собой дрон первого уровня автономности, разработанный для нанесения ударов. БПЛА способен нести 1 кг полезной нагрузки на расстояние до 30 км. Максимальная работа загрузка — до 4 кг

Беспилотник получил 10-дюймовую раму из толстого карбона и аккумулятор 6s3p на 12,000 mAh. Цена БПЛА зависит от камеры и составляет от 20 000 до 40 000 гривен. Разработчики также могут модифицировать аппарат под нужды заказчика.

Заявленные преимущества "Лупинис-10-TFL-1":

неуязвим для РЭБ;

не обращает внимания на радиогоризонт;

увеличивает эффективность пилота;

режим "круиз" помогает проходить "штору".

Модуль автономности TFL-1

Модуль автономности TFL-1 Фото: The Fourth Law

По данным The Fourth Law, модуль автономности TFL-1 позволяет дрону отслеживать контур цели и автоматически лететь в ее направлении, используя искусственный интеллект (ИИ). Его можно интегрировать с коптерами крупнейших производителей FPV, чтобы повысить процент попаданий. Стоит модуль от 6 000 до 26 000 гривен.

Заявленные преимущества TFL-1:

обучение пилота за 10 секунд;

криптографическая защита;

режим уточнения цели;

интегрирован с MilBeta, CrashDetect.

