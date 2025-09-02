Уразить ціль без оператора: арсенал ЗСУ поповнив дрон "Лупиніс-10-TFL-1" (відео)

Міністерство оборони України офіційно кодифікувало FPV-дрон першого рівня автономності «Лупиніс-10-TFL-1» та модуль автономності TFL-1. Окрім того, розробники отримали акт спільних випробувань від Національної гвардії України.

Related video

Тепер дрон "Лупиніс-10-TFL-1" та модуль автономності може закуповувати Агенція оборонних закупівель, а також підрозділи, яким потрібна була кодифікація, зазначив генеральний директор та засновник The Fourth Law Ярослав Ажнюк у Facebook.

Робота TFL-1 та Лупиніс-10-TFL-1

"Кодифікація автономного дрона і модулів автономності забрали чимало часу, адже для цих виробів система допуску значно жорсткіша, ніж для звичайних FPV дронів чи дронів на оптоволокні. Це потребувало довгої підготовки, випробувань, що тривали понад тиждень на тестовому полігоні", — наголосив СЕО компанії.

Дрон "Лупиніс-10-TFL-1"

Дрон Лупиніс-10-TFL-1 Фото: The Fourth Law

На сайті The Fourth Law сказано, що "Лупиніс-10-TFL-1" являє собою дрон першого рівня автономності, розроблений для завдавання ударів. БПЛА здатен нести 1 кг корисного навантаження на відстань до 30 км. Максимальна робота загрузка — до 4 кг

Безпілотник отримав 10-дюймову раму з товстого карбону та акумулятор 6s3p на 12,000 mAh. Ціна БПЛА залежить від камери та становить від 20 000 до 40 000 гривень.. Розробники також можуть модифікувати апарат під потреби замовника.

Заявлені переваги "Лупиніс-10-TFL-1":

невразливий для РЕБ;

не звертає уваги на радіогоризонт;

збільшує ефективність пілота;

режим "круїз" допомагає проходити "штору".

Модуль автономності TFL-1

Модуль автономності TFL-1 Фото: The Fourth Law

За даними The Fourth Law, модуль автономності TFL-1 дозволяє дрону відстежувати контур цілі та автоматично летіти в її напрямку, використовуючи штучний інтелект (ШІ). Його можна інтегрувати з коптерами найбільших виробників FPV, щоб підвищити відсоток влучань. Коштує модуль від 6 000 до 26 000 гривень.

Заявлені переваги TFL-1:

навчання пілота за 10 секунд;

криптографічний захист;

режим уточнення цілі;

інтегрований з MilBeta, CrashDetect.

Нагадаємо, на форумі "Спільні підприємства, спільна оборона" від асоціації "Технологічні сили України" представлено новий дрон-бомбер JET MAX, здатний одночасно нести вісім боєприпасів для скидів.

Фокус також повідомляв, що польська компанія WB Group розгорнула в Україні виробництво передових розвідувальних безпілотників FlyEye, які вже давно використовуються Силами оборони України.