Для "скидів" на окупантів: в Україні показали новий БПЛА, який несе 8 боєприпасів (фото)

На форумі "Спільні підприємства, спільна оборона" від асоціації "Технологічні сили України" представлено новий дрон-бомбер JET MAX, здатний одночасно нести вісім боєприпасів для скидів.

Дрон JET MAX, призначено для знищення техніки, засобів зв’язку та живої сили противника на глибині до 15 кілометрів від лінії фронту. Інженери JET Company розробляли БПЛА з урахуванням того, що на фронті зростає потреба у збільшенні бойового навантаження дронів, пише Mezha.Media.

За словами представника компанії, JET MAX може нести бойове навантаження вагою 20 кг зі швидкістю 60 км/год. Залежно від ваги вантажу дрон може перебувати у повітрі 25-40 хв. Його максимальна швидкість без корисного навантаження становить 80 км/год.

JET MAX Фото: Технологічні сили України

Завдяки модульній системі кріплення боєприпасів безпілотник адаптується під різні цілі. Наприклад, для знищення важкоброньованої техніки та оборонних споруд ворога на БПЛА можна встановити два важких боєприпаси, а для ураження легкоброньованих об’єктів та живої сили ворога — 8 менших боєприпасів.

Екіпаж JET MAX включає основного та допоміжного пілотів, які можуть підготувати дрон до злету за 10 хвилин. БПЛА керується з радіостанції вітчизняного виробництва, яка має направлену та логоперіодичну антену для роботи у широкому діапазоні частот.

Для захисту від засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) дрон отримав систему навігації з чотирьохдіапазонною ППРЧ, яка дає можливість динамічно змінювати робочі частоти. Система зв’язку також працює на "плаваючих" частотах.

Двигуни, пропелери, карбонові трубки та камери з дев’ятикратним збільшенням для JET MAX наразі закуповують у західних країнах. При цьому "інтелектуальна" частина БПЛА повністю розроблена в Україні.

"Ми маємо досить глибоку локалізацію. Ми виготовляємо складові частини – корпуси, рами, кріплення. І ми маємо спроможність швидко масштабувати це виробництво. (…) Наша військова система та станція зв’язку теж українського виробництва", – розповіла технічна директорка компанії Олена Курта.

